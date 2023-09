Tappa alla Besurica per l’ex calciatore Molinaro, direttore tecnico del Venezia

Tappa piacentina per Cristian Molinaro, ex calciatore e oggi direttore tecnico del Venezia. Il terzino sinistro di Salernitana, Siena, Juventus, Stoccarda, Parma, Torino, Frosinone e Venezia, ritiratosi l’anno scorso, si è recato ieri nel quartiere Besurica per salutare l’amico Emanuele Rocca. La presenza di Molinaro – tra i vertici del Venezia in Serie B – non è passata inosservata agli appassionati di calcio che gli hanno chiesto un selfie.

