Vola il settore Marcia dell’Atletica Piacenza: record personali e vittorie ai Meeting

L’Atletica Piacenza ha recentemente messo in mostra il talento eccezionale e la determinazione dei suoi giovanissimi nei meeting di settembre, mettendo in mostra risultati straordinari e miglioramenti record. Il Meeting di Autunno di Piacenza, tenutosi il 14 settembre e organizzato dall’Atletica Piacenza, ha visto l’emergere di nuove stelle e l’abbattimento di record personali.

Nel campo della marcia, l’atleta Giacomo Torre ha lasciato il pubblico senza parole con la sua straordinaria prestazione nei 5 km di marcia. Giacomo ha demolito il suo record personale, registrando un tempo di 26’13”, posizionandosi tra i primi 16 a livello nazionale e secondo a livello regionale. Il suo successo è stato reso ancora più notevole dalla sua gestione individuale della gara, dimostrando grinta, determinazione e passione per una delle discipline più tecniche e tattiche dell’atletica. Il tecnico Rondoni, visibilmente emozionato ed orgoglioso, ha elogiato l’eccezionale risultato di Giacomo.

Non è stata l’unica vittoria per l’Atletica Piacenza. Angela Chinosi ha conquistato il primo posto nei 3 km, mentre Caterina Milione si è piazzata quarta, ma con ampio margine di miglioramento. Un altro successo è stato ottenuto da Torre a Correggio 3 giorni dopo, durante il Trofeo Tania Galeotti, classico appuntamento regionale di fine estate. In questa occasione, Giacomo ha vinto la gara e stabilito un impressionante tempo di 14’41”53 sui 3000 m di marcia.

Prossimi appuntamenti per la squadra di marciatori dell’Atletica Piacenza includono i Campionati Regionali Cadetti e i Nazionali su strada previsti per il prossimo ottobre. L’entusiasmo e la dedizione di questi giovani atleti guidati da Gabriella Rondoni, esperto tecnico nella disciplina della marcia rinomata in tutta la Regione, promettono ancora più successi futuri.

Ma non è tutto: dopo l’eccellente prestazione nei 400m a Piacenza, sempre al Trofeo Tania Galetti, Lorenzo Cesena ha brillato nel sui 500, migliorando il record provinciale appartenuto al tecnico Giovanni Baldini con il tempo di 1’03″78.

Si segnalano anche altre ottime prestazioni dei biancorossi: Chiara Sverzellati si è aggiudicata la prima posizione nei 80 metri Allieve grazie al tempo di 10”55, ma sono stati i 150 metri a regalarle la soddisfazione più grande, avendo fermato il cronometro a 19”45. Ottimo risultato di Anna Pissarotti nei 500 metri: Anna ha chiuso la gara con iltempo di 1’21”06.

Ai Campionati Regionali di prove multiple a Faenza, i ragazzi dell’Atletica Piacenza hanno dimostrato la loro versatilità. Nicolò Losi ha ottenuto un onorevole settimo posto, mentre Valentino Palpi si è classificato quindicesimo.

In conclusione, l’Atletica Piacenza ha dimostrato di essere una forza da non sottovalutare nel mondo dell’atletica leggera, con atleti talentuosi e un futuro luminoso in vista. Con il duro lavoro e la dedizione dei suoi atleti e allenatori, questa squadra promette di continuare a raggiungere nuovi traguardi e di ispirare futuri campioni.