È stato un fine settimana dai sentimenti opposti per le due principali squadre calcistiche della nostra provincia. Il Fiorenzuola ha superato per 2-1 il Trento nella quinta giornata del Girone A di Serie C, mentre il Piacenza è crollato in casa contro la Casatese nella quarta giornata di Serie D. Momenti opposti, che saranno analizzati questa sera a partire dalle 20.30 a Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta dal vicedirettore Michele Rancati, in onda ogni lunedì. Ospiti il team manager rossonero Luca Baldrighi e il direttore sportivo biancorosso Alessio Sestu.

Poi, come sempre, spazio al calcio dilettanti, dall’Eccellenza alla Terza categoria.

Al termine, per la rubrica “Grazie Presidente”, intervista al socio del Piacenza, Giacomo Ponginibbi.

Come da tradizione, saranno sempre attivi sia la e-mail ([email protected]), sia il numero di cellulare per messaggi sms e Whatsapp (3355438909), a cui inviare domande, commenti e considerazioni.

