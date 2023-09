Il Piacenza rugby sogna in grande, Grangetto: “Maggiore qualità e voglia di vincere”

“Se giochi nel Piacenza Rugby non ti puoi accontentare, andremo ad affrontare ogni avversario con la volontà di batterlo, come sempre. Le aspettative sono alte e andranno confermate in campo”. Non si nasconde l’allenatore biancorosso Federico Grangetto fiducioso del potenziale del gruppo a sua disposizione.

Qualità, senso di appartenenza e voglia di stupire. In attesa dell’inizio del campionato di serie B previsto per il prossimo 8 ottobre si è svolta la presentazione ufficiale del Piacenza rugby, formazione rinnovata e ricca di giovani talenti cresciuti nel Accademy biancorossa.

La squadra è stata presentata nella sede della Utensildodi di Castel San Giovanni, main sponsor del Piacenza Rugby, e insieme ai giocatori c’era proprio Fabio Dodi, 250 presenze in biancorosso e record man assoluto per punti segnati con le sue 1646 realizzazioni: “Questi colori ce li ho cuciti addosso – le sue parole – il legame prosegue in maniera stretta, perché il rugby mi ha dato tanto. Sulla squadra, il Piacenza ha il dovere di essere sempre protagonista e in questa stagione, con i nuovi rinforzi, sono sicuro che farà un campionato al vertice”.