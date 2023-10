La Pontenurese cade ancora, il Vigolo ne rifila quattro al River. Tutte le partite di oggi

Si preannuncia un’altra calda domenica di calcio nel Piacentino: oggi tutti in campo alle 15.30.

Ma tante reti e altrettante emozioni si sono consumate negli anticipi di ieri. Prosegue l’avvio shock della Pontenurese sconfitta in casa per 0-1 da Il Cervo. In Prima il Vigolo domina il RiverNiviano, rifilandogli quattro reti. In Seconda, vittoria di misura del BobbioPerino sul Podenzano nel girone A; nel B un buon Villanova da trasferta batte 0-2 il Cortecalcio.

Tornando ad oggi, in Eccellenza il Nibbiano&Valtidone proverà a riprendersi i due punti gettati sette giorni fa sul minato campo della capolista. Gara importante anche per i granata di mister Piccinini contro la squadra borghigiana di mister Parmigiani e dell’ex Delfanti. In Promozione Il bel volo del GoticoGaribaldina di Achilli passa al vaglio, in terra parmense, del Sala Baganza. La sorprendente e frizzante damigella d’onore, ossia l’Alsenese di Guarnieri vedrà di rimanere quanto meno nella scia della capolista rispedendo al mittente a mani vuote l’ospite Riese. In Prima categoria, per il tandem piacentino al comando la voglia di calare il tris passa attraverso due test casalinghi; sulla carta meno comodo quello che attende la Borgonovese nel derby con lo Sporting di Fermi, mentre la Lugagnanese è decisamente favorita nel testacoda col Soragna.

In Seconda si preannuncia divertente la sfida del “Siboni” tra San Lazzaro, a punteggio pieno, e lo Ziano. Derby da tripla in schedina, certo, come pure quello tra le pari classifica (4) GossolengoPittolo e San Giuseppe. In Terza categoria la partita del giorno è quella che si gioca a Caorso, dove la locale capolista a punteggio pieno di mister Pellegrini affronta la temibile Omy Academy di De Micheli, sotto di due lunghezze.

ECCELLENZA

Terre Di Castelli 1907 – Faro Coop 5-0 (giocata ieri)

Agazzanese – Fidentina

Cittadella Vis Modena – Nibbiano & Valtidone

Colorno – Calcio Zola Predosa

Correggese Calcio 1948 – Brescello Piccardo

Fabbrico – Bagnolese

Montecchio – Rolo

Salsomaggiore Calcio – La Pieve Nonantola

Virtus Castelfranco Calcio – Real Formigine

PROMOZIONE

Pontenurese – IlCervo 0-1 (giocata ieri)

Alsenese – Riese

Boretto – Sarmatese

Campagnola – Bobbiese

Carignano – Sammartinese

Felino – Fontana Castellana

Futura Fornovo Medesano – Noceto

Luzzara Calcio – Carpaneto Chero 1922

Real Sala Baganza – Gotico Garibaldina

PRIMA CATEGORIA

Vigolo – RiverNiviano 4-1 (giocata ieri)

Arquatese – Zibello Polesine

Borgonovese – Sporting Fiorenzuola

Fidenza 1922 – Vigolzone 1968

Junior Drago – Spes Borgotrebbia

Lugagnanese – Soragna 1921

Pontolliese Gazzola – Sannazzarese

Salicetese – San Secondo 1917

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

BobbioPerino – Podenzano1945 1-0

Gossolengo Pittolo – San Giuseppe Calcio

Pianellese – B. F. Farini Bettola

Rottofreno – Libertas San Corrado

San Lazzaro – Ziano

Vernasca – Audax Calcio Libertas

Virtus Piacenza – Gropparello

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Corte Calcio – Pro Villanova 0-2 (giocata ieri)

Cadeo – Sport Club Mezzani

Fonta Calcio 2011 – Sissa Viarolese

Football Club 70 – Busseto Scuola Calcio

Gattatico Club – Polisportiva Campeginese

Levante – Audax Fontanellatese

Virtus San Lorenzo – Virtus Calerno

TERZA CATEGORIA

Polisportiva Samurai – Folgore

Caorso – Omi Academy

Gerbidosipa – Bivio Volante

San Rocco Al Porto – Fulgor Fiorenzuola

San Filippo Neri – Alseno Calcio

San Polo Calcio – Primogenita

Turris – Travese

PONTENURESE-IL CERVO 0-1 NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI

VIGOLO-RIVERNIVIANO 4-1 NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI