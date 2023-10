Basket A2, buona la prima per l’Assigeco: vittoria casalinga su Rimini

L’Assigeco Basket Piacenza regala ai tifosi la prima gioia in campionato trionfando con il punteggio di 86-78 tra le mura del PalabancaSport contro la RivieraBanca Basket Rimini. Dopo un primo quarto equilibrato i biancorossoblu trovano ritmo dall’arco e scavano un parziale in doppia cifra che manterranno pressoché intatto fino alla sirena conclusiva, resistendo agli ultimi tentativi di rimonta della formazione romagnola.

Insieme ad un ritrovato Skeens e un Miller sempre più a suo agio coi nuovi compagni, coach Salieri può essere soddisfatto in particolar modo dall’atteggiamento dei suoi ragazzi e dalle prestazioni convincenti del “pacchetto italiani” della squadra. Decisivi i 21 punti di Veronesi e i 15 di Serpilli in uscita dalla panchina, mentre il capitano Sabatini si è distinto per la solita partita di generosità, servendo 13 assist ai compagni. Ora per l’Assigeco arriveranno due trasferte complicate – la prima a Udine e la seconda a Cento – in cui sarà importante confermare le buone impressioni della gara odierna.

UCC Assigeco Piacenza – RivieraBanca Basket Rimini 86-78 (23-23; 34-19; 15-15; 14-21)

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI