Basket serie A2, Assigeco gagliarda ma a Udine non riesce il colpaccio

Non riesce il colpaccio all’Assigeco che lotta e combatte, ma che alla fine è costretta a cedere a Udine, contro quella che è da molti indicata come la favorita numero uno per il salto di categoria nella massima serie. Come detto a Piacenza non è riuscita l’impresa, ma il bicchiere è mezzo pieno perché la squadra di coach Stefano Salieri almeno per tre quarti è riuscita a tenere botta alla corazzata friulana che ha dovuto giocare una partita vera e di livello per superare gli emiliani che, giocando così, potranno togliersi parecchie soddisfazioni anche in questa stagione.

Dopo la trasferta a Udine adesso per gli uomini di Salieri mercoledì sera ci sarà un altro match lontano da casa, stavolta contro Cento reduce dalla vittoria a Verona.

UDINE 91 ASSIGECO PIACENZA 82

(23-24; 51-42; 72-66; 91-82) APU UDINE: Da Ros 12, Clark 5, Delia 8, Caroti 9, Vedovato, Ikangi 5, Gaspardo 20, Monaldi 11, Arletti 5, Dabo n.e., Zomero n.e., Alibegovic 16. All. Vertemati.

ASSIGECO PIACENZA: Querci 6, Sabatini 7, D’Almeida, Gallo 5, Serpilli , Bonacini 5, Veronesi 16, Miller 12, Filoni 4, Skeens 24. All. Salieri.

Arbitri: Ursi di Livorno, Cassina di Desio (Mb) e Lupelli di Aprilia (Lt).