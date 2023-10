Buona la prima in Serie B per il Piacenza Rugby: battuta Ivrea 64-12

Debutto casalingo di campionato fin troppo facile per il Piacenza Rugby, che in Serie B batte Ivrea con un largo 64-12. Autentico dominio biancorosso nelle fasi statiche, soprattutto in mischia ordinata, grande rapidità di esecuzione sui punti di incontro per innescare altrettanto velocemente le azioni in attacco. Ottimo il lavoro svolto anche in fase difensiva, fatta eccezione per un paio di occasioni ben sfruttate dalla squadra ospite.

Nel complesso, la squadra biancorossa esce da questo primo confronto con tante conferme sia come collettivo sia a livello di singoli. Molto bene i giovani diciannovenni Davide Agio e Ivan Botti, altrettanto i nuovi arrivati come Lekic, uno dei punti fermi del pacchetto di mischia, e Cisint, abile regista delle manovre dei trequarti. Sugli scudi anche Marazzi, che ha bagnato con una meta il suo rientro.

A proposito di mete, a Negrello spetta il ruolo di autentico mattatore dell’incontro avendo marcato quattro mete, otto trasformazioni ed un calcio piazzato, per un totale di ben 38 punti personali. Insomma, più che buona la “prima” per la squadra biancorossa, in attesa di ulteriori verifiche contro avversari di maggior spessore.

PIACENZA: Castagnoli (11’ Beghi), Nosotti (2’ st Botti), Viani, Misseroni (17’st Crotti), Bacciocchi, Cisint, Negrello, Marazzi, Lekic, Bilal (17’st Agio), Bonatti (11’ st Ben Khaled), Roda, Battini (11’ st Rapone), Bertelli (26’st Codazzi), Baccalini. All: Grangetto

IVREA: Beratto, Bellini, Attye, Calazzo, Meneghini, Diaz Escude, Ana, Spinelli, Bertone, Minoz Perez, Neviani, Macrì L., Canderle, Trinchera, Sanfilippo. A disp: Dente, Nacrì S., Campanale, Batiari, Tolnai, Narese, Rabacchino. All: De Meyer

Arbitro: Gianluca Farinelli di Reggio Emilia.

Note: cartellino giallo al 31’ per Bertone; al 39’ per Lekic. Player of the match: Alex Negrello

Marcatori: 5’ mt tr Negrello (70); 14’ mt Cisint tr Negrello (140); 27’ mt Neviani tr Diaz Escude (14-7); 34’ mt Marazzi tr Negrello (21-7); 40’ mt Nosotti (26-7); secondo tempo: 5’ cp Negrello (29-7); 7’ mt Tolnai (29-12); 16’ mt tr Negrello (36-12); 24’ mt Rapone tr Negrello (43-12); 33’ mt Roda tr Negrello (50-12); 38’ mt tr Negrello (57-12); 42’ mt tr Negrello (64-12)

LA FOTOGALLERY DI ANGELA PETRARELLI