Assigeco nella tana di Cento per il primo turno infrasettimanale della stagione

Archiviata la sconfitta di Udine all’esordio in campionato, pe rl’Assigeco Piacenza è già tempo di voltare pagina. Questa sera alle 20.30 i biancorossoblu saranno impegnati sul parquet della Baltur Arena per il primo turno infrasettimanale della stagione contro la Cento, reduce da un colpaccio esterno di assoluto livello contro Verona. Limare i dettagli e sistemare gli errori dello scorso match saranno due punti cardine dei ragazzi di coach Stefano Salieri, consapevoli che la strada intrapresa è quella giusta: “Nonostante la sconfitta – ha spiegato il tecnico – sono contento dell’atteggiamento dei ragazzi. In campo ho visto una squadra che ha lottato dal primo all’ultimo minuto con una buona mentalità e con molta grinta, è stata una prova gagliarda che mi dà soddisfazione e fiducia per il futuro. Dobbiamo affrontare tutte le partite con questo spirito: la strada è quella giusta”.

Parlando del match di stasera, quali saranno le possibili chiavi che decideranno il match? “Abbiamo già giocato a Cento in Supercoppa. Sappiamo ha aggiunto Salieri – che è una squadra completa, profonda e di ottimo livello, che ha esperienza e giocatori chiave importanti oltre ai due americani. Dobbiamo andare avanti su quello che stiamo facendo: voglio che la squadra scenda in campo con orgoglio, attenta a migliorare le cose che non abbiamo fatto bene pochi giorni fa Udine, aumentando ulteriormente nella durezza e nell’aggressività”.