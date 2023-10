Campionato Under 17, tecnico del San Polo spintona l’arbitro: 8 giornate di stop

“Per aver reiterato, a fine gara, un comportamento irriguardoso e minaccioso nei confronti del direttore di gara e per averlo spintonato su di una spalla”. Si tratta delle motivazioni alla base della maxi-squalifica rimediata da Roberto Moroni, tecnico della formazione Under 17 del San Polo. L’allenatore è stato espulso durante una gara dell’8 ottobre scorso.

Se l’è invece cavata con un’ammenda di 100 euro l’Alseno, dopo quanto accaduto nel match di domenica scorsa con il Gerbido (Terza Categoria): “Perché, al 40′ del secondo tempo, un tifoso della società Alseno, dopo un fischio del direttore di gara, ha scagliato due sedie in campo in segno di protesta – si legge sul comunicato -. Il direttore di gara si è quindi visto costretto a sospendere il gioco per circa 5 minuti, per rimuovere le sedie e ristabilire l’ordine”.