Dopo la sconfitta con Livorno, la Bakery prova a ripartire da Avellino

Non c’è neppure il tempo di rammaricarsi per la sconfitta a testa alta del turno infrasettimanale contro la Pielle Livorno, che è già ora di disputare il match valevole per la quarta giornata del campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West. La Bakery Basket Piacenza si appresta ad andare per la prima volta in Campania per affrontare la Del Fes Avellino, fischio di inizio oggi alle ore 18. L’avversaria dei biancorossi è tra le candidate alla promozione nella categoria superiore.

“Con Livorno ce la siamo giocata soprattutto nei primi due quarti – le parole di Zakaria El Agbani -, riuscendo a tenere testa ad una delle favorite per il campionato e che ha già vinto la Supercoppa. Abbiamo cercato di fare quello che ci ha chiesto il coach, e nel primo tempo siamo riusciti a rispettare il nostro piano partita alzando l’intensità soprattutto nella fase difensiva. Così facendo le cose in attacco sono venute di conseguenza”. “Facciamo ogni giorno un passo avanti, anche perché ci stiamo conoscendo sempre meglio – continua la guardia biancorossa – e stiamo comprendendo le idee dell’allenatore. In partita cerchiamo di creare quelle situazioni sulle quali lavoriamo in allenamento, e per il momento ci stiamo riuscendo in parte. Ma stiamo migliorando e speriamo di farlo vedere anche contro Avellino”.