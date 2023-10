Il Gotico supera il Carpaneto, lo Sporting domina il Drago. Il programma della domenica

Emozioni e gol negli anticipi del sabato pomeriggio. In Promozione il derby tra Gotico Garibaldino e Carpaneto Chero ha visto primeggiare i padroni di casa con il risultato di 2-1. In Prima categoria lo Sporting passeggia sul Drago San Giorgio vincendo in trasferta 1-3. La Borgonovese cade in casa sotto i colpi dello Zibello Polesine. In Terza prova a riprendersi il San Rocco che conquista un punto contro il Bivio Volante. Passati agli archivi gli anticipi di ieri oggi spazio a tutto il resto del programma dilettantistico, con gli occhi puntati in particolare sui campi di Agazzano, Alseno, “Puppo”, Pianello e San Polo. Fischio di inizio alle 15.30. In Eccellenza, per continuare mettere pressione alla capolista Cittadella, l’Agazzanese di mister Piccinini deve centrare il sesto successo di fila nel confronto interno con la bolognese Zola Predosa. In Promozione fari puntati sul derby tra la capolista Alsenese e CastFontana. Anche in Prima grande attenzione per il derby d’alta classifica tra Vigolo e Vigolzone, rispettivamente prima e seconda della classe distanziate di una lunghezza. Anche l’altra battistrada, la Lugagnanese di Brodesco, è chiamata ad un derby impegnativo, al cospetto della Spes di Soressi.

Nel Girone A di Seconda categoria luci accese su tre sfide dai riflessi importanti per l’alta classifica: il match tra Pianellese e Virtus Piacenza, appaiate al secondo posto in compagnia del GossolengoPittolo, che a sua volta riceve la visita della Libertas, terza e sotto di un solo punto. E tra tante litiganti chissà che non goda la capolista San Lazzaro contro il San Giuseppe. Nel girone B la Virtus San Lorenzo ospita la pari quota ViaroleseSissa per una sfida che profuma di playoff. In Terza il match più atteso è quello del “Fumagalli” tra San Polo e Omi Academy.

ECCELLENZA – GIRONE A:

Salsomaggiore Calcio – Virtus Castelfranco Calcio 1 – 3

Agazzanese – Calcio Zola Predosa

Bagnolese – Faro Coop

Cittadella Vis Modena – Rolo

Colorno – La Pieve Nonantola

Correggese Calcio 1948 – Nibbiano & Valtidone

Fabbrico – Fidentina

Montecchio – Real Formigine

Terre Di Castelli 1907 – Brescello Piccardo

PROMOZIONE:

Gotico Garibaldina – Carpaneto Chero 1922 2 – 1

Real Sala Baganza – Noceto 0 – 0

Alsenese – Castellana Fontana

Campagnola – Sarmatese

Carignano – Bobbiese

Felino – Boretto

Futura Fornovo Medesano – Riese

Luzzara Calcio – Polisportiva Il Cervo

Pontenurese – Sammartinese

PRIMA CATEGORIA:

Junior Drago – Sporting Fiorenzuola 1 – 3

Borgonovese – Zibello Polesine 0 – 2

Fidenza 1922 – Arquatese

Lugagnanese – Spes Borgotrebbia

Pontolliese Gazzola – Riverniviano

Salicetese – Soragna 1921

San Secondo 1917 – Sannazzarese

Vigolo Marchese – Vigolzone 1968

SECONDA CATEGORIA – GIRONE A:

Bobbio 2012 Perino – Libertas S. Corrado

Gossolengo Pittolo – Audax Calcio Libertas

Pianellese – Virtus Piacenza

Podenzano 1945 – Ziano

Rottofreno – B. F. Farini Bettola

San Lazzaro A. Farnesiana – San Giuseppe Calcio

Vernasca – Gropparello

SECONDA CATEGORIA – GIRONE B:

Cadeo – Fonta Calcio 2011 1 – 2

Audax Fontanellatese – Polisportiva Campeginese

Corte Calcio – Virtus Calerno

Football Club 70 – Sport Club Mezzani

Gattatico Club – Pro Villanova

Levante – Busseto Scuola Calcio

Virtus San Lorenzo – Viarolese Sissa

TERZA CATEGORIA:

San Rocco Al Porto – Bivio Volante 1 – 1 –

Caorso – Podenzanese

G.S.D. Gerbido – Travese

San Filippo Neri – Primogenita

San Polo Calcio – Omi Academy

Turris – Folgore

Fulgor Fiorenzuola – Alseno Calcio

GOTICO – CARPANETO CHERO NELLE FOTO DI ANGELA PETRARELLI:

BORGONOVESE – ZIBELLO POLESINE NELLE FOTO DI MASSIMO BERSANI: