Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza: anche i nazionali si aggregano al gruppo

Inizia oggi per Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, con una doppia seduta di lavoro, la settimana che porta al debutto nel campionato di SuperLega fissato per domenica 22 ottobre. L’appuntamento domenica è al PalabancaSport, avversaria Padova, inizio gara alle 18.00. Da oggi coach Andrea Anastasi ritrova tutti gli effettivi, al gruppo si sono infatti uniti Yuri Romanò, Lorenzo Scanferla, Robbert Andringa e Ricardo Lucarelli che hanno concluso i loro impegni con le rispettive nazionali. Nella mattinata di oggi carichi in sala pesi e tecnica in campo, nel pomeriggio atletica e tecnica in campo.

Mercoledì 18 ottobre, ultimo test prima dell’inizio del campionato, al PalabancaSport (ore 17.00) arriva Valsa Group Modena, dalle 19 nel foyer 1 degustazione offerta da Coldiretti Campagna Amica e dalle 20.00 presentazione ufficiale della squadra. L’ingresso al PalabancaSport è libero.