Gas Sales al completo, Lucarelli: “Vogliamo vincere subito la Supercoppa”

“Allenarsi così è tutta un’altra cosa”. Può finalmente sorridere coach Anastasi, che ha tutta la squadra a disposizione per preparare al meglio la prima gara di Superlega. La Gas Sales Bluenergy Volley farà il suo debutto al Palabanca domenica contro Padova e in questa settimana lavorerà a ranghi completi. Si sono infatti aggiunti al gruppo i big Yuri Romanò, Leonardo Scanferla, Ricardo Lucarelli e Robbert Andringa, arrivati per ultimi per gli impegni con le rispettive Nazionali e carichi per una stagione che li vedrà impegnati in ben quattro competizioni. “Ripartiamo dalla Coppa Italia vinta lo scorso anno e ora dobbiamo riconfermarci cercando di vincere qualcos’altro, abbiamo una base solida e puntiamo in alto in ogni competizione” – ha detto Romanò. Gli ha fatto eco Scanferla: “Ogni anno si alza l’asticella, le altre squadre sono forti e agguerrite però da parte nostra c’è la volontà di replicare l’annata passata cercando anche di vincere qualcosa in più”. Lucarelli lancia già il guanto di sfida per il primo trofeo stagionale: “Finalmente ci siamo, è stata un’estate molto impegnativa e ricca di soddisfazioni con la mia Nazionale, ma ora sono concentrato al 100 % sulla maglia biancorossa. Speriamo di iniziare bene fin da subito, il primo obiettivo deve essere la vittoria della Supercoppa, ma abbiamo aspettative ancora più grandi visto che il gruppo rimasto è invariato e la voglia di arrivare in fondo è gigantesca”.

