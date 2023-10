Gas Sales verso l’esordio con Padova. Out Leal e Caneschi, pronti Recine e Ricci

È partito il conto alla rovescia in vista dell’esordio stagionale della Gas Sales Bluenergy Piacenza, che domenica alle 18.00 al PalabancaSport sfiderà Padova per la prima giornata di Superlega. Un appuntamento che i biancorossi affronteranno senza Yoandy Leal ed Edoardo Caneschi, entrambi infortunati. Lo schiacciatore brasiliano e il centrale azzurro non hanno preso parte né agli allenamenti con la squadra, né all’ultima amichevole giocata mercoledì scorso al PalabancaSport contro Modena.

A mettere fuori gioco Leal, il quale non si è presentato al torneo preolimpico con la Nazionale carioca, un problema al ginocchio: l’obiettivo dello staff medico è quello di recuperarlo in vista della sfida contro Milano del 29 ottobre, ma soprattutto della Final Four Supercoppa in programma il 31 ottobre a Biella (con l’eventuale finale prevista il giorno successivo, 1° novembre). Caneschi, invece, ha subito a fine settembre un’operazione alla caviglia: salvo complicazioni, il centrale tornerà disponibile all’inizio della prossima settimana.

Le assenze di Leal e Caneschi costringeranno coach Anastasi a ridisegnare il sestetto titolare per la prima di campionato: probabile che il tecnico mantovano mandi in campo la stessa formazione vista all’opera con Modena, con Recine schiacciatore-ricevitore al posto di Leal e Ricci al centro in coppia con Simon.