Gas Sales, domani parte la nuova stagione: su Libertà un inserto speciale di 12 pagine

Il conto alla rovescia è praticamente finito: domenica, con la prima di campionato contro Padova, si alza finalmente il sipario sulla nuova stagione della Gas Sales Bluenergy Piacenza, con la squadra guidata da Andrea Anastasi che si candida a recitare un ruolo da protagonista in tutte le competizioni che la vedranno in campo. Dalla Superlega alla Supercoppa, passando per Coppa Italia e – ciliegina sulla torta – Champions League.

Per una panoramica completa sul cammino di Piacenza in questa stagione, oggi in edicola con Libertà i nostri lettori potranno trovare un inserto di 12 pagine dedicato alla società biancorossa, con informazioni dettagliate sulle principali avversarie in Italia e in Europa, interviste e tante curiosità.

Inoltre, a partire da lunedì 23 ottobre – all’indomani del debutto in Superlega della Gas Sales – Telelibertà offrirà informazioni e anticipazioni sulla squadra di coach Anastasi con il nuovo format intitolato “Mondo Volley Gas Sales Bluenergy”, una striscia preserale, in onda dal lunedì al venerdì, alle ore 20.05 (al termine del TGL delle 19.30), per seguire a 360 gradi il mondo Gas Sales. Il conduttore sarà il giornalista Marcello Tassi.

In più, una volta al mese, andrà in onda uno speciale di circa 40 minuti che farà il punto della situazione in casa biancorossa.