Basket Serie A2, l’Assigeco vola a Nardò in cerca di altri due punti in trasferta

L’Assigeco Basket Piacenza insegue un altro successo nella trasferta pugliese in cui affronterà Nardò Basket al Palasport San Giuseppe da Copertino (Lecce) alle 17.00 di oggi, domenica 22 ottobre. L’ultima uscita stagionale ha visto l’Assigeco trionfare fra le mura del PalaBanca contro Cividale, in un match equilibrato nei primi due quarti che però ha visto la formazione friulana soccombere sotto i colpi dei biancorossoblu nel secondo tempo.

Per quanto riguarda la formazione pugliese, le prime quattro uscite stagionali si sono concluse con una sconfitta contro squadre di alto livello come Udine, Forlì, Trieste e la Fortitudo. In cerca dei primi due punti stagionali, coach Di Carlo presenterà davanti al proprio pubblico di casa un quintetto basato sul backcourt Parravicini-Smith, duo con molti punti fra le mani capace di tanta creazione offensiva.