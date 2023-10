Gas Sales, si parte: alle 18.00 arriva Padova per la prima giornata di Superlega

Ci siamo: dopo un’estate di attesa, dove a tenerci compagnia sono stati gli impegni delle varie Nazionali, è finalmente giunto il momento di tornare a respirare l’aria della Superlega. Oggi, con la sfida contro Padova in programma alle 18.00 al PalabancaSport, si apre ufficialmente la stagione 2023/2024 della Gas Sales Bluenergy Piacenza, la quinta nel massimo campionato italiano. Dopo la conquista della Coppa Italia e la finale scudetto sfiorata la scorsa stagione, la formazione biancorossa – guidata quest’anno in panchina dalla “new entry” Andrea Anastasi – scenderà in campo con l’ambizione dichiarata di vincere quanti più trofei possibili, sia in Italia (con in palio Supercoppa, Coppa Italia e scudetto) che in Europa, dove la grande novità è rappresentata dalla Champions League. Ma se la Coppa dalle grandi orecchie rappresenta, per il momento, un territorio ancora tutto da esplorare, le altre competizioni non sono più da considerarsi alla stregua di un sogno, bensì reali e concreti obiettivi.

Piacenza si presenta ai nastri di partenza con un roster che in estate è cambiato pochissimo, con tre nuovi arrivi a fronte di altrettante partenze. Tra i volti nuovi il centrale Fabio Ricci, lo schiacciatore olandese Robbert Andringa e il giovane palleggiatore portoghese Bruno Dias nel ruolo di vice-Brizard. Riconfermato, invece, il sestetto titolare della passata stagione, operazione che secondo i piani del club costituirà la vera arma in più per tenere testa, nella lotta-scudetto, all’agguerrita concorrenza. Ma attenzione: chi pensa che l’avvio di stagione possa essere morbido o scontato si sbaglia di grosso: la Gas Sales ha vissuto una preparazione estiva a ranghi ridottissimi, senza considerare che i nazionali sono tornati stremati dai vari impegni soltanto pochi giorni fa. Quindi, potrebbe servire un po’ di tempo per vedere all’opera la vera Gas Sales.

In attesa del primo appuntamento da dentro o fuori della nuova annata sportiva, le Final Four di Supercoppa in programma il 31 ottobre e il 1° novembre, la testa è tutta per l’esordio in campionato. Assenti il centrale Edoardo Caneschi, operato alla caviglia a settembre, insieme allo schiacciatore Yoandy Leal, tra le principali bocche offensive dello scacchiere biancorosso.

L’AVVERSARIO – Dall’altra parte della rete, Padova affronta questa nuova stagione schierando la formazione più giovane di sempre. L’obiettivo è creare una squadra coesa, capace di affrontare al meglio le sfide del campionato con un mix tra giocatori italiani e internazionali. Tanti i volti nuovi, a cominciare da due acquisti eccellenti come lo schiacciatore cubano Cardenas Morales (prelavato da Perugia) e l’opposto portoricano ex Civitanova Gabi Garcia. Insieme a loro sono arrivati il libero giapponese Taniguchi e il centrale belga Plak, i centrali Fusaro e Truocchio, lo schiacciatore Porro e il palleggiatore pisano Falaschi, capitano della squadra. Le riconferme di Gardini, Zoppellari, Guzzo, Crosato, Zenger e Desmet, garantiranno continuità e stabilità alla formazione bianconera, che sicuramente partirà a mille: quindi massima attenzione.