Entusiasmo e ottimi risultati per i tre piacentini alla mezza maratona di Palermo

Una semplice gita in Sicilia per incontrare una vecchia amica può trasformarsi in un trionfo inaspettato. È la bella storia raccontata da tre piacentini appassionati di podismo: Roberta Barragato dell’ASD Italpose, Anna Scaglia del Ginnic Club e Maurizio Tomasoni dell’Atletica Piacenza, che sono tornati dalla Palermo Half Marathon con ottimi risultati personali.

E pensare che non avrebbero nemmeno dovuto partecipare visto che si trovavano nel capoluogo palermitano per tutt’altro motivo, ma alla fine è arrivato perfino un primo posto: a conquistarlo è stata Barragato sulla distanza dei 10 chilometri, la piacentina ha sbaragliato tutte le contendenti della categoria femminile over 55 con il tempo di 53’26” che le è valso anche il 90esimo piazzamento assoluto. “Sono davvero contentissima – ha ammesso – per me era la prima partecipazione a questa competizione e non me lo aspettavo”.

Gli altri due piacentini hanno invece partecipato alla mezza maratona competitiva: inserita nella over 60, Scaglia ha concluso la competizione in 2h2’38”, 13esimo posto di categoria e 764esimo assoluto, mentre Tomasoni è arrivato 59esimo nella categoria maschile over 55 chiudendo in 1h46’56” (509esimo assoluto). I tre piacentini si erano recati a Palermo con le rispettive famiglie e alcuni amici per andare a trovare una vecchia conoscenza del nostro podismo, l’atleta paralimpica Susanna Evola. I più esperti la ricorderanno per essere stata qualche anno fa medaglia di bronzo agli Italian Open Championships quando abitava ancora a Piacenza: ora è tornata nella sua Sicilia e può essere fiera degli amici che non si sono dimenticati di lei e che continuano a coltivare la passione per la corsa. “È stata una bellissima giornata per tutti noi – ha raccontato Anna Scaglia – siamo andati a Palermo per vedere Susanna e non sapevamo che ci fosse la mezza maratona, quando lo abbiamo scoperto non ci abbiamo pensato due volte a iscriverci, i complimenti più grossi vanno fatti a Roberta che ha anche vinto”.