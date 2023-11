Di corsa nel centro storico: il 10 dicembre la 1° edizione della “4 Piazze Running”

Il centro storico di Piacenza si trasformerà in un circuito podistico dove vedremo correre atleti e bambini con le famiglie, per una giornata all’insegna dell’agonismo e del divertimento in attesa del Natale. Tutto questo è la “4 Piazze Running”, una novità organizzata da Atletica Piacenza, Italpose e Avis Piacenza con la collaborazione di Bewonder e associazione “Diamoci Dentro”. La prima edizione è in programma domenica 10 dicembre e si svolgerà sulla distanza dei 5 chilometri.

Sarà aperta a tutti, con la tradizionale Babbo Running per i più piccoli che aprirà la giornata agli amatori e in seguito il “piatto forte” dei top runner maschili e femminili per la gara agonistica vera e propria riconosciuta dalla Fidal e inserita nel calendario del campionato provinciale.

Perché “4 Piazze”? Il percorso toccherà quattro simboli del nostro centro: piazza Cavalli, dove avverranno partenza e arrivo, piazza Borgo, piazza Sant’Antonino e piazza Duomo.

La competizione agonistica vedrà in pista atleti piacentini molto conosciuti nell’ambiente come Claudio Tanzi e Giovanni Tuzzi, oltre a partecipanti che arriveranno da altre regioni. Fabrizio Dallavalle dell’Atletica Piacenza ha inoltre assicurato la presenza del figlio Andrea, campione di salto triplo, “che verrà in veste di testimonial dell’evento”. Il ritrovo per tutti sarà alle ore 9 in piazza Cavalli, alle 10 partirà la Babbo Running, alle 11 la gara amatoriale, alle 11.45 la top runner femminile e alle 12.45 la top runner maschile. Per iscriversi (online fino alle 21.00 del 7 dicembre), www.endu.net, alla Babbo Running ci si potrà iscrivere anche il giorno della gara direttamente in piazza Cavalli (www.babborunning. it, 3498905841). Per informazioni: Cassola 3332927875, Sartori 3498905841.