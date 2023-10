Basket Serie A2, l’Assigeco Piacenza sogna il colpaccio contro la corazzata Forlì

Archiviata la trasferta amara di Nardò, l’Assigeco Piacenza si appresta a iniziare un tour de force di quattro partite nell’arco di due settimane che la vedrà di fronte a quattro squadre che non hanno nascosto le proprie ambizioni, a partire dal match di domenica al PalaBanca contro l’Unieuro Forlì. Con la palla a due fissata per le 18.00 i ragazzi di coach Stefano Salieri cercheranno di riscattarsi dalla prestazione sottotono dello scorso fine settimana, consapevoli che in questo campionato tutto è possibile.

L’AVVERSARIO – Reduce dalla finale playoff della passata stagione, Forlì anche per quest’annata ha costruito un roster di assoluto livello per puntare alla promozione, frutto di un mix di talento ed esperienza. Lo starting five di coach Martino, al secondo anno sulla panchina romagnola, può contare sulla creatività di Valentini, arrivato a Forlì lo scorso campionato dopo una vita intera trascorsa a Casale Monferrato, assistito nel backcourt dalla guardia americana Allen, autentico colpo del mercato estivo che può vantare tre stagioni in Nba con i Boston Celtics e i New York Knicks. Nel settore ali troviamo Pollone, giocatore estremamente intelligente, e Johnson, alla quarta stagione in Italia dopo l’esperienza biennale a Verona. Chiude il quintetto Zilli, un centro che fa della fisicità la sua forza principale. Dalla panchina escono Zampini, giocatore atletico e talentuoso ma finora sfortunatissimo nella sua carriera, costretto a tre operazioni al ginocchio, due veterani come Cinciarini, che il prossimo giugno compirà quarantuno anni, e l’ex di serata Pascolo, oltre al montenegrino di formazione italiana Radonjic e un altro giocatore esperto come Tassone.