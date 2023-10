L’Assigeco ci prova fino all’ultimo, ma al PalaBanca la spunta Forlì

L’Assigeo Piacenza cade sotto i colpi della Unieuro Forlì in un match casalingo molto combattuto che ha visto il ritorno al PalaBanca dell’ex Davide Pascolo. Dopo dua quarti equilibrati la formazione romagnola tocca la doppia cifra di vantaggio nel terzo quarto, poi arriva la risposta d’orgoglio dei padroni di casa all’inizio dell’ultima frazione di gioco: i ragazzi di coach Salieri si riportano sotto di una sola lunghezza, ma le prodezze di Allen chiudono la partita e consegnano i due punti a Forlì. Arrivano comunque segnali positivi per Piacenza, capace di giocarsela fino all’ultimo minuto contro una delle favorite per la promozione finale dimostrando a fasi alterne il carattere già visto nelle prime uscite stagionali. Ora per l’Assigeco è già tempo di pensare alla prossima gara, che avrà luogo mercoledì 1 novembre nel match infrasettimanale contro Pallacanestro Trieste.

UCC Assigeco Piacenza – Unieuro Forlì 77-80 (27-23; 13-22; 15-17; 22-18)