Bakery e Fiorenzuola Bees in cerca di riscatto nel turno infrasettimanale di oggi

Turno infrasettimanale per Bakery Basket Piacenza e Fiorenzuola Bess. I biancorossi scendono in campo alle 18.00 contro i Knights Legnano. Allo stesso orario i ragazzi di coach Dalmonte cercano di voltare pagina dopo la trasferta amara a Montecatini, affrontando la Paperdì Juve Caserta

“Legnano è una squadra costruita per arrivare fino in fondo a questo campionato – il commento di coach Salvemini -, con tanto talento diffuso in tutti i suoi interpreti e con una panchina molto profonda. Dobbiamo essere consapevoli della loro forza, dovremo contrastarli negli 1 contro 1 e nella loro fisicità a rimbalzo. La nostra gara dovrà essere contraddistinta dalla chiarezza in ciò che dobbiamo fare in campo, oltre a saper leggere come si evolverà l’incontro”.

La squadra gialloblu invece arriva al match del PalArquato con 2 vittorie e 4 sconfitte nelle prime 6 gare, ma curiosamente avendo già affrontato le prime 5 forze del campionato guardando la classifica ad oggi. Contro la Paperdì Caserta per i gialloblu sarà una sfida importante, con due punti pesanti in un campionato estremamente equilibrato come quello di Serie B Nazionale Old Wild West 2023/2024.