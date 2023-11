Partite sospese in Seconda e in Terza, grandi derby in Eccellenza e in Promozione

Alla discrezionalità degli arbitri la regolare disputa, o meno, delle partite odierne dei campionati regionali (Eccellenza, Promozione, Prima e relative giovanili), mentre le delegazioni provinciali di Piacenza e Parma hanno optato per il rinvio a data da destinarsi delle gare attinenti alle loro giurisdizioni, tra giovanili interprovinciali, provinciali e campionati di Seconda e Terza categoria. Palla al centro, quindi dove si potrà, alle ore 14.30 e fari principalmente puntati sui derby di Nibbiano, Bobbio, Castel San Giovanni e Sarmato.

In Eccellenza L’ennesima puntata, seconda stagionale dopo il 2-2 in Coppa, del derbissimo tra le squadre dei presidenti Alberici e Groppalli va stavolta in scena al “Molinari”, dove è assodato che entrambe daranno l’anima per prevalere. In Promozione sono addirittura tre i derby di giornata, con la sola, brillante capolista GoticoGaribaldina chiamata a misurarsi, lontano da casa, col giovane e sfrontato Noceto, tre giorni fa corsaro a Carpaneto. Il match clou, poi, a Bobbio, dove i neroverdi di Ciotola, terzi della classe, puntano ad accorciare il ritardo dalla damigella Alsenese dal gol molto facile, avanti lunghezze rispetto ai trebbiensi. Al “Soressi” derby del riscatto per due tra CastFontana e Pontenurese, quest’ultima a caccia di punti vitali al pari delle contendenti del derby di Sarmato, ossia la locale squadra di Caragnano in serie negativa da sei turni ed il CarpaChero di Fossati. In Prima categoria esame Sporting Fiorenzuola per la capolista Vigolo, mentre a Vigolzone c’è la sfida da fuori i secondi tra la squadra di Agosti e la Lugagnanese di Brodesco. Al “Puppo” la Spes mira a mettere la freccia nei confronti della PontGazzola, mentre al “Curtoni” la Borgonovese vuole ritrovare il successo contro il Fidenza.

ECCELLENZA

Brescello Piccardo – Asd Fabbrico

Calcio Zola Predosa – Terre di Castelli 1907

Fidentina – Bagnolese

La Pieve Nonantola – Correggese

Montecchio – Salsomaggiore

Nibbiano&Valtidone – Agazzanese

Real Formigine – Faro Coop

Rolo – Colorno

Virtus Castelfranco – Cittadella

PROMOZIONE

Bobbiese – Alsenese

Campagnola – Felino

Castellana Fontana – Pontenurese

Noceto – Gotico Garibaldina

Polisportiva Il Cervo – Real Sala Baganza

Riese – Luzzara Calcio

Sammartinese – Futura Fornovo Medesano

Sarmatese – Carpaneto Chero 1922

Boretto – Carignano

PRIMA CATEGORIA

Arquatese – Junior Drago

Borgonovese – Fidenza 1922

Riverniviano -Salicetese

Soragna 1921 – San Secondo 1917

Spes Borgotrebbia – Pontolliese Gazzola

Sporting Fiorenzuola – Vigolo Marchese

Vigolzone 1968 -Lugagnanese

Zibello Polesine – Sannazzarese