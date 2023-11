Nonostante l’allerta meteo si gioca su (quasi) tutti i campi. Big match in Prima e in Terza

Condizione dei campi permettendo, oggi l’esercito dilettantistico torna a giocare quasi al gran completo, Seconda e Terza categoria comprese, salvo il rinvio della partita BobbioPerino-Virtus Piacenza. Alla discrezionalità degli arbitri il compito di dare o meno il fischio d’inizio previsto per le 14.30. L’Agazzanese ospita il Castelfranco, il Nibbiano a domicilio della Bagnolese. In Promozione impegni interni per le prime due della classe. Al “Puppo” e a San Polo le sfide d’alta quota in Prima e Terza categoria.

Nell’unico anticipo di ieri, il Corte Calcio si è arreso 3-0 in casa alla Viarolese Sissa.

ECCELLENZA – GIRONE A

Agazzanese – Virtus Castelfranco Calcio

Bagnolese – Nibbiano&Valtidone

Cittadella Vis Modena – Real Formigine

Colorno – Salsomaggiore Calcio

Correggese Calcio 1948 – Montecchio

Fabbrico – La Pieve Nonantola

Faro Coop – Zola Predosa

Fidentina – Brescello Piccardo

Terre Di Castelli 1907 – Rolo

PROMOZIONE

Alsenese – Felino

Carpaneto Chero 1922 – Riese

Futura Fornovo Medesano – Boretto

Gotico Garibaldina – Sammartinese

Luzzara Calcio – Bobbiese

Pontenurese – Campagnola

Real Sala Baganza – Castellana Fontana

Carignano – Sarmatese

Noceto – Polisportiva Il Cervo

PRIMA CATEGORIA

Junior Drago – Zibello Polesine

Lugagnanese – Borgonovese

Pontolliese Gazzola – Arquatese

Salicetese – Sporting Fiorenzuola

San Secondo 1917 – Vigolzone 1968

Sannazzarese – Spes Borgotrebbia

Soragna 1921 – Riverniviano

Vigolo Marchese – Fidenza 1922

SECONDA CATEGORIA – GIRONE A

BobbioPerino – Virtus Piacenza rinviata

Gossolengo Pittolo – Gropparello

Libertas San Corrado – San Giuseppe Calcio

Rottofreno – Pianellese

San Lazzaro – Vernasca

Ziano – B. F. Farini Bettola

Podenzano 1945 – Audax Calcio Libertas

SECONDA CATEGORIA – GIRONE B

Corte Calcio – Viarolese Sissa 0-3

Audax Fontanellatese – Virtus Calerno

Busseto Scuola Calcio – Pro Villanova

Football Club 70 – Cadeo

Gattatico Club – Virtus San Lorenzo

Levante – Fonta Calcio 2011

Polisportiva Campeginese – Sport Club Mezzani

TERZA CATEGORIA

Alseno Calcio – Travese

Bivio Volante – Primogenita

Fulgor Fiorenzuola – Omi Academy

Gerbido – Polisportiva Samurai

San Rocco – Folgore

San Filippo Neri – Podenzanese

San Polo Calcio – Caorso