Nuova casa per la Volley academy Piacenza. “Spazio dove realizzare i nostri sogni”

La Volley academy Piacenza ha una nuova casa. ”Uno spazio di condivisione, aperto non solo ai nostri tesserati e ai nostri collaboratori, ma a chiunque voglia conoscerci – commenta soddisfatto il presidente Corrado Marchetti -. In questi 1800 metri quadrati, che comprendono anche la foresteria e la palestra, vogliamo centrare i nostri obiettivi e realizzare i nostri sogni”. Per il vicepresidente Filippo Bollati “se si vuole essere ambiziosi, non basta pensare a ottenere risultati sportivi, ma è necessario anche avere un’organizzazione di alto livello. Teniamo molto a Casa Vap”.

All’inaugurazione ha presenziato anche l’assessore allo Sport del Comune di Piacenza Mario Dadati:”Questa inaugurazione rappresenta una conferma della qualità del progetto VAP, società alla quale faccio i miei complimenti”. ”Come Fipav Piacenza abbiamo sempre dato consigli alla Vap e devo dire che questi consigli sono stati assolutamente recepiti – conclude Cesare Lucca. -Anche la collaborazione tra la Vap e le altre società sta funzionando, quindi non mi resta che fare un grosso in bocca al lupo al club del presidente Marchetti”.