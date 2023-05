Volley, doppia gioia per la Vap: vince il titolo regionale U16 e quello provinciale U13

Alle Final Four under 13 territoriali vince la Volley Academy Piacenza (Vap): sarà dunque la squadra di Simone Chiodaroli e Rossella Maruzzi a partecipare ai campionati regionali. È l’esito del torneo a quattro disputato nelle palestre Baldini e Salvadè all’ombra di Palazzo Farnese. Un successo che arriva proprio nel giorno in cui a Bologna, regolando le modenesi dell’Anderlini, la Vap under 16 diventa campione regionale. Una doppia gioia, quindi, per il presidente Corrado Marchetti.

