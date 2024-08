Al via la stagione della Volley Academy Piacenza, pronte le nuove squadre

La Volley Academy Piacenza inaugura una nuova stagione: lo fa con un entusiasmo ed uno staff rinnovati, prontissimi al lavoro con le formazioni che scenderanno in campo dalle categorie S3 e Under 12 fino alle squadre Under 18 e Under 16 regionali che parteciperanno, rispettivamente, anche a serie B2 e D.

Il primo giorno racchiude tutta l’essenza della VAP con un pomeriggio che si apre all’insegna del benvenuto alle ragazze che popoleranno la foresteria, l’abbraccio del Liceo “San Benedetto” che accoglierà alcune studentesse-giocatrici e la festa al Palazzetto Farnese insieme ad alcuni partner della Academy. Dal cibo di strada ai giochi per i più piccoli passando per la degustazione di alcuni prodotti del territorio fino alla presentazione della “maglia del tifoso” dedicata ai sostenitori della VAP.

la mission

“Crescere atlete e persone migliori”: questa la mission celebrata dal presidente Corrado Marchetti che ha aperto la giornata prima dell’abbraccio ideale del professor Fabrizio Bertamoni, preside del “San Benedetto”, che ha raccontato del suo modello scolastico ribadendo e sottolineando l’importanza dell’educare, nel senso più nobile del “tirare fuori e fare uscire quello che è già dentro”.

La conferenza di presentazione è poi proseguita con un viaggio nei successi sportivi delle passate stagioni, le parole di Papa Francesco che aveva citato proprio la realtà piacentina in un suo intervento pubblico in Piazza San Pietro, fino alla presentazione dello staff con gli interventi dei coach Andy Delgado (Under 18), Luca Cinelli (Under 16) e Simone Mazza (Under 13 e 14).

In uno staff che il direttore sportivo, Mauro Fresa, “non aveva mai visto prima d’ora in altre realtà sportive”, tra i diversi volti nuovi spiccano il preparatore atletico Simone Tizzoni con la squadra Geokinetic dedicata anche alla componente di fisioterapia e nutrizione e Chiara Scarabelli, psicologa dello sport e responsabile safe-guarding. Proprio Scarabelli nel suo intervento ha invitato le ragazze presenti in platea ad “accogliere questa opportunità”.

educazione e sport

A suggellare l’importanza della crescita di persone migliori e dello stretto rapporto tra educazione e sport, dopo la presentazione di tutte le formazioni presenti, è arrivato anche il premio “Scuola/Sport” di BCC dedicato alle studentesse e giocatrici Francesca Ferri, Alessia Milani e Samanta Terrana per i risultati scolastici conseguiti.

Nella giornata di lunedì 26 agosto si svolgeranno i test fisici e le valutazioni della nutrizionista per poi passare al lavoro in palestra insieme allo staff tecnico: le formazioni Under 13 e 14 proseguiranno poi con tre giorni di ritiro a Berceto tra 29 agosto e 1 settembre; per Under 16 e Under 18 il ritiro pre-stagione scatterà invece nel fine settimana del 5 settembre a Bobbio.