Miller dice trentacinque ma overtime fatale per Assigeco: al PalaPania vince Chiusi

È una trasferta amara quella di Chiusi per l’UCC Assigeco Piacenza. La formazione di coach Stefano Salieri lotta con le unghie e con i denti per tutta la partita inseguendo i padroni di casa ma è costretta a cedere al termine di un tempo supplementare, dopo aver assaggiato per un istante la vittoria prima del canestro quasi a fil di sirena di Ceron per allungare la partita all’overtime. Non bastano ai biancorossoblu trentacinque punti e sei assist di un superlativo Malcolm Miller.

PRIMO QUARTO

È ottimo l’approccio alla partita dei biancorossoblu, che provano subito l’allungo volando sul 2-9 grazie ai canestri nel pitturato di Skeens, all’incursione di Sabatini e alla bomba di Veronesi, ma sono bravi i padroni di casa a rispondere con un parziale di 9-0 targato Raffaelli, Dellosto e Bozzetto. Prosegue punto a punto la prima frazione, con protagonisti Miller e Sabatini da una parte e Bozzetto e Tilgman dall’altra (16-19 al 8’). La tripla di Bonacini da nove metri sullo scadere dei ventiquattro è l’ultimo squillo del primo quarto: Assigeco avanti 18-24.

SECONDO QUARTO

Non sbaglia da due punti Ceron, così come Gallo e Skeens che lanciano Piacenza sul +8. Due canestri da oltre l’arco consecutivi di Raffaelli e Ceron rimettono sotto Chiusi, prima del botta a risposta tra Bonacini e Jonats (30-33 al 15’). Ritmi sempre alti al PalaPania: Miller è implacabile innescando tutto il suo arsenale balistico, ma i padroni di casa tengono botta grazie ai tiri liberi di Ceron e Tilghman. Sono proprio due viaggi consecutivi in lunetta di quest’ultimo a chiudere i primi venti minuti di gioco: all’intervallo Chiusi è avanti 44-43.

TERZO QUARTO

È sempre l’equilibrio a regnare sovrano in avvio di ripresa: Jonats e Possamai non sbagliano in area, così come Veronesi e Querci dai sei e settantacinque (51-51 al 23’). Tentativo di fuga dei padroni di casa, che costruiscono un parziale di 9-0 con il contributo di tutti i giocatori presenti in campo approfittando del blackout offensivo dei biancorossoblu. Il time-out di coach Salieri giova all’Assigeco: i liberi di Miller e Gallo, oltre alla tripla di Bonacini, riportano il punteggio sul 62-60, prima del giro in lunetta vincente di Bozzetto che chiude la terza frazione sul 64-60.

QUARTO QUARTO

Miller si prende in mano offensivamente l’Assigeco riavvicinando progressivamente i suoi ai biancorossi nella prima metà del periodo, oltre alla difesa da manuale di Bonacini e Filoni che propizia punti facili in contropiede e permette ai piacentini di impattare il match dopo quindici minuti abbondanti di gioco (72-72 al 36’). Dopo continui botta e risposta targati Miller e Raffaelli si arriva a un altro finale poco adatto ai deboli di cuore: Jonats manda avanti Chiusi con otto secondi sul cronometro, Veronesi brucia la retina da otto metri dando due punti di vantaggio all’Assigeco, che deve poi subire la beffa del canestro quasi allo scadere di Ceron che non lascia nemmeno spazio per un’ultima preghiera. Si va all’overtime.

TEMPO SUPPLEMENTARE

Inizia nettamente meglio Chiusi l’overtime, costruendo un mini-parziale di 5-0 nel primo minuto di gioco che obbliga coach Salieri alla pausa forzata. Sabatini lancia un arcobaleno vincente da oltre l’arco, ma dall’altra parte allungano i padroni di casa prima con Jonats e poi con il libero di

Tilghman. Al canestro di Raffaelli risponde Miller da tre punti, ma l’Assigeco non riesce ad approfittare un paio di occasioni per rimettere tutto in parità. Raffaelli e Tilghman non sbagliano alla lotteria decisiva dei tiri liberi. L’Assigeco cade a Chiusi e non riesce a bissare il successo con Verona.

Umana Chiusi – UCC Assigeco Piacenza 97-92 (18-24; 26-19; 20-17; 18-22; 15-10)

DATI STATISTICI

Umana Chiusi: Austin Tilghman 18 (5/11, 0/3), Lorenzo Raffaelli 23 (5/6, 2/8), Ervins Jonats 14 (4/5, 2/2), Nicolò Dellosto 9 (0/1, 3/4), Luca Possamai 6 (3/5 da due); Marco Ceron 15 (3/3, 1/6), Davide Bozzetto 9 (2/3, 1/1), Alessandro Chapelli 1 (0/1, 0/2), Mihaijlo Jerkovic 0 (0/2 da tre). Ne: Maksim Brinza, Giulio Lorenzoni, Alessandro Zani.

Allenatore: Giovanni Bassi (assistente: Nicolas Zanco, Luca Civinini).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 10 (2/3, 2/3), Lorenzo Querci 3 (0/1, 1/3), Giovanni Veronesi 12 (0/5, 4/10), Malcolm Miller 35 (8/10, 4/8), Brady Skeens 11 (4/7 da due); Filippo Gallo 7 (1/3, 1/2), Federico Bonacini 8 (1/2, 2/4), Niccolò Filoni 4 (2/4 da due), Michele Serpilli 0 (0/2 da due), Ursulo D’Almeida 2 (1/1 da due).

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

DICHIARAZIONI ALLENATORE

“C’è rammarico perché è una partita nella quale abbiamo solamente accarezzato la vittoria, subendo tantissimo Raffaelli che è stata la nostra spina nel fianco per tutto il match. Nonostante la differenza a rimbalzo (41-26) e la nostra percentuale peggiore ai liberi (12/19 contro 26/31) abbiamo avuto l’occasione di vincere la partita ma non siamo stati pronti nell’ultima azione dei regolamentari dove abbiamo preso il canestro di Ceron. Complimenti a Chiusi che ha giocato con grande determinazione”.