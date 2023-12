L’Assigeco cala il tria a Cividale: vittoria 62-85 trascinata da Serpilli e Miller

Il tris è servito per l’Assigeco Piacenza, che espugna il Cividale 62-85 e ottiene la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque partite nel campionato di basket A2.

Un successo in trasferta che mancava da poco più di due mesi, arrivato grazie a una prestazione corale da parte di tutti i componenti del roster. I ragazzi di coach Salieri conducono per tutti i quaranta minuti trascinati dai sedici punti a testa del tandem Serpilli-Miller e dalla doppia-doppia di capitan Sabatini (10 rimbalzi, 11 assist), bloccando le principali bocche di fuoco friulane eseguendo alla perfezione un piano partita che forza i padroni di casa a commettere 21 palle perse.

PRIMO QUARTO

Cole infiamma subito il PalaGesteco con una tripla sullo scadere dei ventiquattro, ma l’Assigeco risponde subito presente e combina un parziale di 0-14 targato Veronesi-Miller e Skeens, con i padroni di casa che per ben sei minuti e mezzo non riescono a trovare la via del canestro complice anche un’ottima difesa dei biancorossoblu. Miani e Isotta sbloccano i friulani, il canestro di Filoni che chiude la prima frazione sul 10-16.

SECONDO QUARTO

Redivo e Isotta riavvicinano sul -1 la Gesteco, ma Serpilli e Gallo sono bravi a riallungare sul +6 con giocate di prestigio. Isotta ne segna altri due, Skeens, ancora Serpilli e Bonacini lanciano l’Assigeco in doppia cifra di vantaggio (19-29 al 15’) prima della bomba di Rota. I ragazzi di coach Salieri tentano la fuga combinando un altro parziale di 0-8, che vede anche Bonacini smazzare un assist clamoroso per due punti comodi di Skeens, e trovano addirittura il +18 (22-40 al 19’). Miani fa uno su due in lunetta e poi ne appoggia due facili, seguono i liberi di D’Almeida che mandano le due squadre all’intervallo lungo con Piacenza avanti 25-42.

TERZO QUARTO

Botta e risposta tra Berti e Skeens, Redivo riporta Cividale sul -13 ma i biancorossoblu non ci stanno, e con i bersagli di Veronesi e Miller, oltre alla tripla di Sabatini, trovano un cospicuo vantaggio arrivando sopra 31-51, resistendo a ogni tipo di scorribanda dei padroni di casa che provano a restare a galla grazie a un ispirato Isotta. Sale in cattedra Miller, che segna sette punti consecutivi per Piacenza intervallati da due conclusioni di Redivo, che insieme al canestro di Gallo e alla bomba sullo scadere di Serpilli permettono all’Assigeco di condurre agilmente sul 48-68.

QUARTO QUARTO

Tripla di Filoni, Cividale prova una mini-reazione con Redivo e Mastellari ma cinque punti in fila di Querci rigettano indietro i friulani. Si segna meno in questo ultimo quarto, con la partita comunque già decisa. I padroni di casa si arrendono e l’Assigeco espugna il PalaGesteco trovando il terzo sorriso consecutivo con una prestazione solida da parte di tutti i componenti del roster.

IL TABELLINO

UEB Gesteco Cividale: Eugenio Rota 4 (0/2, 1/5), Lucio Redivo 12 (2/5, 0/2), Vincent Cole 6 (0/1, 2/5), Giacomo Dell’Agnello 0 (0/4, 0/3), Matteo Berti 6 (2/5 da due); Gabriele Miani 11 (2/2, 1/5), Martino Mastellari 6 (2/3 da tre), Giacomo Furin 0, Nicolò Isotta 11 (3/4, 0/3), Leonardo Marangon 6 (3/6, 0/1). Ne: Andrea Baldini, Luciano Dri.

Allenatore: Stefano Pillastrini (assistenti: Federico Vecchi, Alessandro Zamparini).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 5 (1/3, 1/4), Lorenzo Querci 7 (1/2, 1/3), Giovanni Veronesi 10 (2/5, 1/4), Malcolm Miller 16 (5/7, 1/2), Brady Skeens 12 (6/6 da due); Filippo Gallo 5 (1/1, 1/4), Niccolò Filoni 5 (1/1, 1/2), Federico Bonacini 7 (2/5, 1/4), Michele Serpilli 16 (3/5, 2/4), Ursulo D’Almeida 2 (0/1/, 0/1).

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

LE FOTO DI ANGELA PETRARELLI