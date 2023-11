Storico debutto in Champions per la Gas Sales Daiko: stasera arriva Ankara

Adesso viene il bello: un traguardo – o meglio, un punto di partenza – che la società di Elisabetta Curti si ritrova a vivere per la prima volta nella sua giovane storia, cinque stagioni dopo aver emesso il suo primo vagito. Alle 20.00 di questa sera, in un PalabancaSport che si preannuncia caldissimo, la Gas Sales Daiko Piacenza bagnerà il suo esordio assoluto in Champions League affrontando i turchi dell’Halbank Ankara (gara trasmessa su Dazn) nel primo turno della Pool C, un girone che contempla al suo interno anche Sport Lisboa e Benifica e Berlin Recycling Volleys, prossime avversarie dei biancorossi. L’ingresso alla sfida di stasera è compreso nell’abbonamento All Inclusive.

L’avventura nella massima competizione europea per club è il frutto di cinque annate di attenta programmazione, nelle quali la dirigenza piacentina ha cercato di alzare sempre di più l’asticella, arrivando a vincere al termine della scorsa stagione (oltre alla Coppa Italia, primo vero trofeo tra i grandi) la finale per il terzo posto in campionato, che ha schiuso a Simon e compagni le porte principali dell’Europa che conta.

Un appuntamento che arriva dopo sei giornate di campionato, nelle quali la Gas Sales – che ancora una volta dovrà fare a meno dell’opposto azzurro Yuri Romanò – ha centrato quattro netti successi e due sconfitte. L’ultima è arrivata domenica scorsa in casa della corazzata Perugia, che dopo aver perso i primi due set è riuscita a rimontare per poi battere Piacenza al fotofinish al termine di un combattutissimo tie break. Uno stop che ha comunque lasciato buone sensazioni al tecnico Andrea Anastasi, su tutte la capacità dei suoi ragazzi di mettere sotto – per larghi tratti di gara – una delle squadre più forti al mondo, mandando in campo una pallavolo di alto livello. Certo, la squadra è ancora al 60% di quello che rappresenta il suo vero potenziale, ma la stagione corre e già stasera la Gas Sales sarà chiamata a confermare quanto mostrato in questo avvio, centrando un successo che si rivelerebbe di estrema importanza per il suo futuro cammino europeo. Da Simon a Brizard, passando per Lucarelli e ovviamente il timoniere Andrea Anastasi, sul quale il club ha puntato forte proprio per compiere un ulteriore step: Piacenza ha tutte le carte in regola per recitare un ruolo da protagonista in questa competizione.

L’AVVERSARIO – Ma attenzione: dall’altra parte della rete c’è l’avversaria più forte di questa Pool C, una squadra dal grande blasone e con una lunga esperienza europea, ancora imbattuta nel campionato turco (con un bottino di 8 vittorie su altrettante sfide giocate in Efeler Ligi). Nel suo palmares la squadra di Ankara conta nove scudetti, 8 Coppe di Turchia, 4 Supercoppe di Turchia, una Coppa Cev e due BVA Cup. In panchina siede il serbo Slobodan Kovac, tornato nel club che guidò (vincendo due campionati e una Coppa di Turchia) dal 2016 al 2018. Roster ultra-competitivo quello della formazione turca, dove spiccano i nomi dell’opposto olandese Nimir Abdel-Aziz (considerato tra i primi tre al mondo nel suo ruolo) e del talentuoso schiacciatore francese Earvin Ngapeth, entrambi protagonisti per tanti anni in Superlega. Insieme a loro, occhi puntati sul palleggiatore americano Micah Ma’a e sullo schiacciatore Perrin, che vestì la maglia del Copra nella stagione 2015/2016.

LE PAROLE DI ANASTASI – “Affronteremo una squadra davvero forte in tutti i fondamentali e con giocatori che ben conosciamo. Oltre a Ngapeth e Nimir, in regia Ankara schiera un giocatore fortissimo, Mica Ma’a, che è anche il secondo nella nazionale americana. Poi c’è Perrin che in Italia tutti conosciamo. Ankara è una squadra che difende e batte molto bene, allenata da un grande amico e bravo allenatore quale Kovac. Siamo pronti a questa nuova battaglia sapendo che possiamo dire la nostra. È una manifestazione a cui teniamo parecchio e la onoreremo al meglio”.

LA FORMULA – La Cev Volleyball Champions League è per importanza la prima competizione annuale europea per club. Dopo i turni preliminari sono 20 le compagini che partecipano alla fase a gironi, divise in 5 Pool da quattro formazioni ciascuna. Ogni Pool prevede sei gare totali divise fra andata e ritorno: chiusura il 17 gennaio 2024. Ai quarti di finale prenderanno parte le prime classificate di ogni girone, mentre le cinque seconde e la migliore terza disputeranno i play off con la formula di andata e ritorno (con gara di andata in casa della peggiore classificata).