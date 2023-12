Anticipi: frena l’Alsenese, bene Vigolzone e Ziano. Tutto il programma della domenica

L’Agazzanese sfida al “Baldini” la capolista Cittadella. Esame Brescello per il Nibbiano. In Promozione c’è il derby CarpaChero-Bobbiese. La CastFontana ha intanto definito un tris di colpi in entrata, uno per reparto: in difesa torna Alessio Di Cosmo (99) dopo la breve parentesi all’accademia Pavese; presi poi dal Casteggio il centrocampista Davide Dragoni (94) e l’attaccante Pasquale Cantiello (94), lo scorso anno autore di 9 gol nella Promozione lombarda. Il Pro Villanova ha fatto suo il difensore Serventi, ex San Secondo.

In Prima sfida in testacoda sul campo di Saliceto, dove la capolista Fidenza, in gran salute, non è intenzionata a fare sconti alla cenerentola Salicetese. Nel girone A di Seconda Al “Siboni” sfida di cartello tra due delle migliori realtà: il San Lazzaro di Biolchi ed il GossolengoPittolo di Corvi; locali reduci dal passo falso di Rottofreno, mente gli ospiti, sempre forti della difesa meno battuta del torneo, sono in gran fiducia. Nel girone B impegno esterno ad altissimo quoziente di difficoltà per la Virtus San Lorenzo, ospite della damigella Audax Fontanellatese. In Terza si prospetta un bel match quello tra Gerbidosipa e San Polo. Ecco tutto il programma, tenuta dei campi permettendo.

ECCELLENZA

Calcio Zola Predosa – Real Formigine 2-2 (giocata ieri)

Agazzanese – Cittadella Vis Modena

Bagnolese – Virtus Castelfranco

Brescello Piccardo – Nibbiano & Valtidone

Correggese Calcio 1948 – Colorno

Fabbrico – Montecchio

Faro Coop – Rolo

Fidentina – La Pieve Nonantola

Terre Di Castelli 1907 – Salsomaggiore Calcio

PROMOZIONE

Pontenurese – Alsenese 1-1 (giocata ieri)

Carpaneto Chero 1922 – Bobbiese

Futura Fornovo Medesano – Carignano

Gotico Garibaldina – Boretto

Luzzara Calcio – Felino

Polisportiva Il Cervo – Sammartinese

Real Sala Baganza – Campagnola

Riese – Sarmatese

Noceto – Castellana Fontana

PRIMA CATEGORIA

Riverniviano – Vigolzone 1968 0-2 (giocata ieri)

Lugagnanese – Vigolo Marchese

Pontolliese Gazzola – Junior Drago

Salicetese – Fidenza 1922

San Secondo 1917 – Borgonovese

Sannazzarese – Arquatese

Soragna 1921 – Sporting Fiorenzuola

Spes Borgotrebbia – Zibello Polesine

SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Ziano – Virtus Piacenza 2-1 (giocata ieri)

Bobbio 2012 Perino – Pianellese

Gropparello – Rottofreno

Libertas San Corrado – Audax Calcio Libertas

Podenzano 1945 – Vernasca

San Lazzaro – Gossolengo Pittolo

San Giuseppe Calcio – B. F. Farini Bettola

SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Viarolese Sissa – Football Club 70 1-1 (giocata ieri)

Audax Fontanellatese – Virtus San Lorenzo

Busseto Scuola Calcio – Virtus Calerno

Club logo Gattatico Club – Corte Calcio

Levante – Cadeo

Polisportiva Campeginese – Fonta Calcio 2011

Pro Villanova – Sport Club Mezzani

TERZA CATEGORIA

Fulgor Fiorenzuola – Polisportiva Samurai 2-2 (giocata ieri)

Alseno Calcio – Podenzanese

Bivio Volante – Folgore

Gerbido – San Polo Calcio

Primogenita – Omi Academy

San Rocco Al Porto – Caorso

San Filippo Neri – Turris

PONTENURESE – ALSENESE NELLE FOTO DI CLAUDIO CAVALLI