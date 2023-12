Dopo due sconfitte in trasferta, la Gas sales torna al Palabanca. “Serve vincere”

Ottava giornata del campionato di SuperLega Credem Banca. La Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, dopo due gare giocate in trasferta, stasera torna protagonista al PalabancaSport, alle 20.30 contro Rana Verona. Dopo le due sconfitte a Perugia e Monza entrambe al tie break, Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza scende in campo con l’obiettivo di riprendere la corsa in campionato e continuare ad occupare uno dei primi quattro posti in classifica.

Buone notizie dall’infermeria: tornerà almeno in panchina l’opposto mancino Yuri Romanò che durante la Semifinale di Supercoppa giocata a fine ottobre con Civitanova aveva accusato un problema muscolare al retto addominale. Ancora da valutare le condizioni fisiche di Francesco Recine dopo la contusione alla schiena rimediata durante la gara di Champions League a Lisbona.

“Con Verona sarà una partita molto difficile, sarà una battaglia. Affrontiamo una squadra molto valida, ha avuto qualche problema fisico che ne ha condizionato il cammino fino ad ora ma gioca una pallavolo molto buona – le parole di Leonardo Scanferla -. Noi abbiamo voglia di riscatto in campionato dopo due sconfitte fuori casa arrivate al tie break, abbiamo voglia di fare bene davanti al nostro pubblico che sicuramente ci darà una mano con il proprio tifo”.

Dall’altra parte della rete c’è Rana Verona attualmente al terz’ultimo posto in classifica con sette punti frutto di due vittorie con Taranto e Catania rispettivamente alla prima e quarta giornata di campionato. Un altro punto è arrivato con la sconfitta al tie break con Modena alla seconda giornata di campionato. È reduce da tre sconfitte consecutive. Un avvio di stagione con qualche problema per la formazione veronese affidata anche in questa stagione all’esperienza di Radostin Stoytchev. “Piacenza è una delle squadre più attrezzate del campionato – spiega il coach -. Ha tanti giocatori con esperienza internazionale forti soprattutto nelle fasi di cambio palla e in battuta. Noi stiamo lavorando per insegnare ai giocatori lo spirito giusto e l’approccio con cui affrontare le partite. Qualche miglioramento c’è stato di recente, ma non è sufficiente, perché a me interessa che ci sia una crescita in tutte le componenti del nostro gioco”.