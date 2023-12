Nel weekend Piacenza ospita i Campionati regionali di spada a squadre

Il palazzetto dello sport di via Alberici ospiterà i campionati regionali di spada a squadre. L’appuntamento è per il 9 e 10 dicembre, ci saranno 20 squadre maschili e 14 femminili. Presente anche il circolo Pettorelli di Piacenza in qualità di società organizzatrice e in pedana con due squadre maschili e una femminile. La manifestazione avrà un antipasto l’8 dicembre con la prima edizione del torneo di spada mista a coppie “memorial Lambo” in ricordo di Lamberto Curatolo, tiratore del Pettorelli scomparso prematuramente.

