Per Manuel Zlatanov nuova convocazione con la nazionale Under 18

Nuova convocazione in Nazionale Under 18 per lo schiacciatore biancorosso Manuel Zlatanov: da domenica 17 dicembre a sabato 23 dicembre sarà al lavoro a Darfo Boario Terme in provincia di Brescia con la Nazionale Under 18.

Il giovane schiacciatore di Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza, classe 2008 e che domenica scorsa ha esordito in SuperLega, è stato convocato, su indicazione del Coordinatore Tecnico delle Nazionali Giovanili Vincenzo Fanizza, per prendere parte ad uno stage di allenamento in preparazione al Torneo Wevza, che varrà come qualificazione al Campionato Europeo Under 18, che si terrà in Germania, a Francoforte, dal 2 al 8 gennaio 2024.

Lo staff sarà composto da Monica Cresta (1° allenatore), Francesco Conci (2° allenatore) Berardino Viggiano (assistente tecnico), Glauco Ranocchi (preparatore fisico/team manager), Mattia Cordenos (fisioterapista) e Antonino Fontana (medico).

Sono 18 i giocatori convocati per questo stage a Darfo Boario Terme, l’attività per 14 di loro proseguirà poi con uno stage a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti, a partire dal 27 dicembre fino al 2 gennaio 2024, giorno della partenza per il Torneo Wevza.