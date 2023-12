Scherma, successo del primo trofeo a coppie dedicato a Lamberto Curatolo

“Giornata fantastica e partecipazione di atleti oltre le aspettative. Dal punto di vista emotivo non è stato facile organizzare questa gara. Non ero convinto di farlo, ma il calore di tutto il Circolo mi ha fatto capire che mio papà ha fatto qualcosa di importante per la scherma e questo mi ha dato positività ed energia. E’ il modo migliore per ricordarlo e ringrazio la famiglia del Pettorelli. Lamberto, oggi, ha partecipato con tutti noi”.

E’ stata un’emozione forte quella di Francesco Curatolo, figlio di Lamberto, atleta del Pettorelli scomparso lo scorso giugno. A Lamberto è stato intitolato il primo torneo di spada “Lambo” che ha visto scendere in pedana 38 coppie di atleti nella formula Lui&Lei.

Il torneo se lo sono aggiudicati Davide Fontana (Casale Monferrato) e Agath Thordis (Mangiarotti Milano) che in finale hanno superato Federico Cappucci e Arianna Petella del Club scherma Roma. Terzi a pari merito Enrica Verri e Mauro Scarsi (Cus Piemonte orientale) e Andrea Villa (Treviso) ed Eleonora De Marchi (Fiamme Oro Padova). Una presenza tecnica di rilievo è stata quella di De Marchi, nazionale, è stata più volte ai vertici della scherma italiana nelle categorie giovanili e due anni fa, guidata da Alessandro Bossalini, è stata campionessa europea Under 23.

Il trofeo, ha spiegato il Boss, “ideato con la collaborazione del nuovo sponsor Studio tecnico Guglielmetti, è dedicato al nostro amico Lamberto, un punto di riferimento importantissimo in questi anni. La formula a coppie rappresenta bene lo spirito di Lamberto, aperto allo sport a 360 gradi. Afflusso incredibile e imprevisto da tutta Italia, anche da Roma, ma soprattutto dal Nord con atleti da Lombardia, Piemonte, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna”.

Il nuovo sponsor Paolo Guglielmetti (sicurezza in ambienti di lavoro) si è avvicinato alla scherma sia per il figlio che la pratica sia perché è stato uno sportivo e dopo aver giocato e sponsorizzato la pallavolo “ho trovato l’ambiente del Pettorelli davvero bello sul piano umano”. Sabato e domenica, al Palazzetto dello sport scherma di nuovo protagonista con il Campionato regionale a squadre di spada, maschile e femminile.