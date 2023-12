È giunta l’ora del derby. Al PalArquato sfida natalizia tra Fiorenzuola Bees e Bakery

È giunta l’ora del derby. Al sedicesimo ed ultimo turno dell’anno solare, il campionato di Serie B Nazionale Lnp Old Wild West ci offre, finalmente, il derby tutto piacentino tra Fiorenzuola Bees e Bakery. Fischio di inizio oggi alle ore 18 al PalArquato di Castell’Arquato, e si tratta del secondo round per questa stagione visto che le due formazioni già si sono affrontate in occasione del primo turno di Supercoppa, con successo dopo due tempi supplementari da parte dei biancorossi. Era il 9 settembre, le squadre erano appena all’alba della nuova annata, e da quel giorno ne è passata di acqua sotto i ponti.

Oggi le due compagini sono divise da due punti in classifica, con i Bees ad inseguire e la Bakery che occupa il nono posto a quota 14 in coabitazione con Legnano, Sant’Antimo e Cassino. L’incontro sarà sicuramente uno spot per la pallacanestro piacentina. Chi si aggiudicherà il derby di Natale?