Coppa del mondo Under20, la scherma piacentina fa bella figura con Bonelli e Perini

Risultato di rilievo per i piacentini nella Coppa del mondo Under 20. La scherma biancorossa torna dalla prova di Coppa del mondo Under 20 con due prestazioni di rilievo nella spada. A Udine, Tommaso Bonelli si è piazzato 27esimo (273 gli atleti in gara da tutto il mondo), mentre Vera Perini ha raggiunto la 47esima posizione (su 210 partecipanti).

“Una bellissima prestazione – ha commentato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – soprattutto di Bonelli che ha superato tre assalti diretti, battendo due forti cinesi e fermandosi solo con un americano che al termine arriverà terzo. Tommaso è in un grande momento di forma ed è, a livello mondiale, tra i migliori spadisti della sua categoria. Buona anche la prestazione di Vera che ha tirato bene nel girone e ha superato l’assalto diretto. I nostri ragazzi hanno ben figurato e avere due piacentini alla Coppa del mondo è di assoluto rilievo. Sono risultati che lasciano ben sperare per il prosieguo della stagione. Molto soddisfatto per la prestazione del proprio allievo il maestro Carlo Polidoro”.

Bonelli, dopo i gironi, ha prima regolato l’olandese Zeb Visser 15-6, superando in seguito anche il cinese Huang Xiaotong 15-11. Nei 64, lo spadista piacentino ha avuto ragione 15-9 di un altro cinese Chen Su Zhiwei arrivando così nei 32. Qui, però, è stato sconfitto 15 a 12 da Samuel Imrek (Usa) che gli ha impedito di approdare nei sedici. Vera Perini è arrivata nei 64 dopo aver superato l’austriaca Konstanze Graber 15-12. La spadista biancorossa, però, è stata fermata per una sola stoccata dall’ucraina Oleksandra Romanova 15-14. Il Boss a bordo pedana ha seguito Perini, mentre Polidoro è stato il coach di Bonelli.