Basket: Assigeco ancora ko nei minuti finali. A Verona finisce 70-64

Termina con una sconfitta la ventesima giornata di campionato per l’UCC Assigeco Piacenza, che a Verona gioca l’ennesima partita gagliarda della stagione cedendo solamente nei minuti finali. I ragazzi di coach Salieri resistono ai tentativi di allungo dei padroni di casa e impattano il match a cinque minuti dal termine, ma non riescono a tirare la stoccata decisiva nel finale dovendosi arrendere alla compagine gialloblù, trascinata dalla doppia-doppia di Esposito (17 punti + 10 rimbalzi). I biancorossoblu, con uno Skeens a mezzo servizio a causa di un virus febbrile, pagano il divario a rimbalzo (49 a 32) nonostante i 12 punti di Bonacini.

“È stata una partita molto fisica e dura come ci aspettavamo – spiega Stefano Salieri -. Abbiamo trovato davanti una squadra organizzata e molto brava in difesa. Il match è stato equilibrato, come si evince dai parziali della partita, e a fare la differenza sono stati i rimbalzi (49-32). Si è deciso l’incontro su degli episodi, senza dover togliere nessun merito a Verona. Noi abbiamo fatto una buona prestazione a livello difensivo, a parte in alcuni tratti dove Esposito ha fatto la differenza. I ragazzi sono stati bravi a rimettere la partita in equilibrio: nonostante la sconfitta ho visto un buono spirito in campo”.

PRIMO QUARTO

Hanno la firma di DeVoe i primi due punti della serata, seguiti dalla schiacciata di D’Almeida e dal botta e risposta tra Esposito e Querci. Esposito e Murphy combinano un quattro su quattro complessivo in lunetta, poi Veronesi segna in penetrazione prima di un altro tiro libero di Esposito e l’appoggio di Murphy. L’Assigeco continua a restare attaccata con i bersagli di Sabatini e Filoni, nonostante un Esposito sugli scudi per i padroni di casa (17-11 al 8’). D’Almeida infila il piazzato, poi la tripla di Penna allo scadere chiude la prima frazione sul 20-13.

SECONDO QUARTO

Bonacini non sbaglia da tre, Murphy ne appoggia due comodi in area ma Piacenza alza l’intensità difensiva, e impatta sul 22-22 grazie alle giocate di Bonacini, propiziata in un’azione da un passaggio visionario di Sabatini. DeVoe prima segna due punti dopo il rimbalzo in attacco, poi alza il lob per l’affondata di Murphy del nuovo +4 gialloblù. Serpilli e Stefanelli bruciano entrambi la retina da oltre l’arco, poi il match che torna di nuovo in parità con il fadeaway di Filoni e i liberi di Skeens (29-29 al 15’). Regna l’equilibrio anche per i seguenti minuti, prima di due schiacciate di Udom negli ultimi trenta secondi che mandano le due squadre all’intervallo sul 37-33.

TERZO QUARTO

Veronesi segna due liberi, Esposito risponde da due, prima del primo canestro della serata di Miller seguito da quelli di Udom e Skeens. Primo tentativo di fuga per Verona, che costruisce un parziale 9-0 grazie ancora al tandem Murphy-Esposito e vola avanti 50-41, ma i biancorossoblu sono bravissimi a rispondere con un contro break di 0-6 firmato Gallo e Miller (50-48 al 28’). Riallungano leggermente i padroni di casa nel finale con la bomba di Udom.

QUARTO QUARTO

Dopo i primi due minuti dove a prevalere sono le difese, ci sono cinque punti a testa per Bonacini e Stefanelli. Gallo fa uno su due in lunetta, ma nell’azione seguente Bonacini è costretto a chiudere anzitempo la sua partita commettendo il quinto fallo. L’Assigeco comunque non paga troppo le conseguenze con DeVoe che fa uno su tre in lunetta, ed è brava a portare nuovamente la partita in parità con i liberi di D’Almeida (59-59 al 35’). Verona trova il canestro sia con Esposito che con Murphy, Piacenza invece litiga con il ferro e la Tezenis scappa avanti grazie ai tiri liberi, portandosi a casa la partita con il punteggio di 70-64.

DATI STATISTICI

Tezenis Verona – UCC Assigeco Piacenza 70-64 (20-13; 17-20; 16-15; 17-16)

Tezenis Verona: Lorenzo Penna 3 (0/1, 1/3), Gabe DeVoe 12 (4/7, 0/1), Liam Udom 15 (4/6, 1/3), Ethan Esposito 17 (5/9, 1/1), Kamari Murphy 14 (6/11, 0/1); Francesco Stefanelli 9 (1/4, 2/5), Saverio Bartoli 0 (0/2 da due), Nemanja Gajic 0 (0/3 da tre), Giulio Gazzotti 0 (0/2, 0/1), Federico Massone 0 (0/1 da due). Ne: Theo Airhienbuwa, Falilou Mbacke.

Allenatore: Alessandro Ramagli (assistenti: Andrea Bonacina, Stefano Gallea).

UCC Assigeco Piacenza: Gherardo Sabatini 5 (1/6, 0/1), Lorenzo Querci 5 (2/4, 0/2), Giovanni Veronesi 4 (1/1, 0/5), Malcolm Miller 5 (1/7, 1/4), Ursulo D’Almeida 9 (2/3 da due); Brady Skeens 6 (2/3 da due), Michele Serpilli 6 (0/1, 2/4), Niccolò Filoni 6 (2/7 da due), Federico Bonacini 12 (3/3, 2/4), Filippo Gallo 6 (2/2, 0/2). Ne: Matteo Gherardini, Milos Joksimovic.

Allenatore: Stefano Salieri (assistenti: Humberto Manzo, Alessandro Susino).

FOTO DI ANGELA PETRARELLI