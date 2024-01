Nibbiano, brusca frenata. Super Pianellese. In Terza, l’impresa è dell’Alseno Calcio

Brusco arresto per la furiosa rincorsa del Nibbiano&Valtidone alla vetta del campionato di Eccellenza. La capolista Cittadella vince in rimonta con il Brescello, mentre la squadra di Rastelli cade rovinosamente in casa sotto i colpi del modesto Montecchio: dopo il gol di Vingiano, le reti di Bedotti e Torri fanno ripiombare i valtidonesi a 8 punti dalla capolista. E’ invece straripante il risveglio dell’Agazzanese che, dopo 12 gare, torna alla vittoria e lo fa con un poker calato nella tana della Bagnolese: Moltini, Forbini, Soumahoro e Glorioso gli autori delle reti nell’1-5 finale che riporta i granata in una condizione di maggior tranquillità in graduatoria.

In Promozione, il duello a distanza tra Gotico e Alsenese proseuge a suon di vittorie: i biancorossi stendono per 2-0 il Medesano (Raggi e Visconti), mentre i ragazzi di Guarnieri centrano il blitz a Noceto grazie alla doppietta del solito Luca Barbarini. Il distacco resta di due punti. Vince anche la Bobbiese con un pizzico di fatica sul campo di Sarmato: Squintani per i padroni di casa, poi Delfanti e Livelli firmano rimonta e sorpasso. Pesante successo anche per la CastFontana al cospetto del Boretto, nel 2-0 conclusivo ci sono le firme di Alberici e Monopoli.

In Prima Categoria, il RiverNiviano rallenta la corsa della capolista Fidenza ma dell’1-1 del Ramponi non approfitta il Vigolo, sconfitto dalla Sannazzarese per 2-1: Cozzi e Zarbano gli autori dei gol nerazzurri, di Shkoza il gol ospite. La Spes Borgotrebbia ringrazia Melampo e Ozzola (dal dischetto) per il successo ai danni della Borgonovese, a segno con il solo Fornaciari. Bel successo dello Sporting a Zibello grazie alla doppietta di Guarini.

In Seconda, copertina tutta per la Pianellese, capace di rifilare ben sei reti al malcapitato San Corrado: Conigliaro, tripletta di Luca Franchi, Magnani e Trespidi a segno. In testa, in solitaria, ora c’è il sorprendente Rottofreno, vittorioso a Podenzano. Rallenta la Virtus sul campo di Bettola (doppietta di Gelmini e gol di Confalonieri e Baldrighi nel 2-2 finale), 2-2 anche tra Ziano e GossolengoPittolo. Nel girone B, il Pro Villanova si aggiudica il derby con il San Lorenzo, mentre il Corte cade a Campegine per 2-0. Rinviata per impraticabilità del campo la gara di Busseto dove era di scena il Cadeo.

In Terza per concludere, prosegue la corsa dell’Omy che ha superato la Podenzanese con un divertente 4-3. Resta in scia il Caorso (0-1 nella tana della coriacea Primogenita), mentre l’impresa è tutta dell’Alseno: Peluso e Capasso piegano l’ex capolista San Polo per un 2-1 da ricordare a lungo.

ECCELLENZA GIRONE A (14.30)

Fidentina-Colorno (giocata ieri e terminata 0-0)

Bagnolese-Agazzanese 1-4

Brescello Piccardo-Cittadella 2-3

Fabbrico-Terre di Castelli 2-3

Faro Coop-Correggese 1-1

Nibbiano & Valtidone-Montecchio 1-2

Pieve Nonantola-Castelfranco 0-0

Real Formigine-Rolo 1-3

Zola Predosa-Salsomaggiore 1-0

PROMOZIONE GIRONE A (14.30)

Carpaneto Chero-Pontenurese (giocata ieri e terminata 0-0)

Castellana Fontana-Boretto 2-0

Gotico Garibaldina-Fornovo Medesano (Campo Levoni B) 2-0

Noceto-Alsenese 1-2

Il Cervo-Carignano 1-1

Riese-Felino 3-0

Sala Baganza-Luzzara 1-4

Sammartinese-Campagnola 2-1

Sarmatese-Bobbiese 1-2

PRIMA CATEGORIA GIRONE A (14.30)

Vigolzone-Arquatese (giocata ieri e terminata 2-1)

River Niviano-Fidenza 1-1

Salicetese-Pontolliese Gazzola 1-2

San Secondo-Lugagnanese 2-1

Sannazzarese-Vigolo 2-1

Soragna-Junior Drago 1-1

Spes-Borgonovese 2-1

Zibello-Sporting Fiorenzuola 0-2



SECONDA CATEGORIA GIRONE A (14.30)

Gropparello-Libertas (giocata ieri e terminata 2-3)

Bobbio Perino-San Lazzaro 1-1

Podenzano-Rottofreno 1-3

Pol.BF-Virtus Piacenza 2-2

San Corrado-Pianellese 1-6

San Giuseppe-Vernasca 2-1

Ziano-Gossolengo Pittolo 2-2

SECONDA CATEGORIA GIRONE B (14.30)

Mezzani-Fonta (giocata ieri e terminata 2-1)

Busseto-Cadeo rinviata

Campeginese-Corte Calcio 2-0

Fontanellatese-Club 70 3-2

Levante-Gattatico 1-1

Pro Villanova-Virtus San Lorenzo 2-1

Viarolese Sissa-Virtus Calerno 2-2

TERZA CATEGORIA (14.30)

Bivio Volante-Turris (giocata ieri e terminata 0-1)

Alseno-San Polo 2-1

Fulgor Fiorenzuola-GerbidoSipa 3-0

Omi Academy-Podenzanese 4-3

Primogenita-Caorso 0-1

San Rocco-San Filippo Neri 1-1

Travese-Pol.Samurai 1-1

Riposa: Folgore



