Basket Serie B, la Bakery fa visita a Livorno. Fiorenzuola riceve Montecatini

La ventesima giornata del campionato di Serie B Nazionale coincide con il turno infrasettimanale per la Bakery Basket Piacenza, che stasera giocherà al PalaMacchia alle 21.00. Avversaria la Pielle Livorno, che ha già battuto due volte in questa stagione la formazione biancorossa: prima in Supercoppa e poi nella gara di campionato del girone di andata. Nell’ultima occasione però, Mastroianni e compagni spinti da un PalaBakery dalle grandi occasioni avevano costretto gli avversari a sudare le proverbiali sette camicie per centrare il successo. Oggi si tratta di un’altra Piacenza, che ha inserito nel proprio scacchiere prima Bertocco e poi Rasio. Due atleti che si sono saputi calare al massimo nella nuova realtà, portando da subito il loro prezioso contributo.

Sempre in Serie B, nello stesso girone dei biancorossi, i Fiorenzuola Bees si preparano ad ospitare Montecatini. Al PalArquato di Castell’Arquato, alle 20.30, sarà una sfida difficile per la squadra di coach Dalmonte, che ospita la quarta forza del campionato. Il ko patito nella sfida contro Aurora Desio è ancora bruciante tra le fila gialloblu, con un indigesto overtime che ha visto i Bees sconfitti per 78-75 e dovendo fare i conti anche con un infortunio importante come quello di Voltolini. Fiorenzuola continua così un trend profondamente diverso tra le sfide casalinghe (7 vittorie e 2 sconfitte al momento) e in trasferta (1 vittoria e ben 9 ko), con questo rendimento asimmetrico che l’ha portata al quintultimo posto in classifica a braccetto di Avellino.