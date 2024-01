Calcio Dilettanti, domenica ricca di derby in Promozione. Tutte le sfide di oggi

Quella di oggi è una domenica di calcio dilettanti all’insegna dei derby tra le piacentine. In Promozione impegni molto difficili per le tre battistrada, con il Gotico atteso dalla Pontenurese, l’Alsenese che affronterà il Carpaneto e la Bobbiese che riceve la Castellana. Scontro diretti anche in Seconda Categoria (girone A) Rottofreno-Bobbio Perino. Ben cinque i derby in Prima Categoria.

ECCELLENZA (14.30)

Montecchio-Zola Predosa (1-1, giocata ieri)

Agazzanese-Fabbrico

Castelfranco-Nibbiano & Valtidone

Cittadella-Fidentina

Colorno-Faro Coop

Correggese-Bagnolese

Rolo-Pieve Nonantola

Salsomaggiore-Brescello Piccardo

Terre di Castelli-Real Formigine

PROMOZIONE (14.30)

Felino-Il Cervo (1-1, giocata ieri)

Alsenese-Carpaneto Chero

Bobbiese-Castellana Fontana

Boretto-Sammartinese

Campagnola-Riese

Carignano-Noceto

Fornovo Medesano-Sala Baganza

Luzzara-Sarmatese

Pontenurese-Gotico Garibaldina

PRIMA CATEGORIA GIRONE A (14.30)

Borgonovese-River Niviano (2-0, giocata ieri)

Arquatese-Spes

Fidenza-Soragna

Junior Drago-Sannazzarese

Lugagnanese-Salicetese

Pontolliese Gazzola-Zibello

Sporting Fiorenzuola-Vigolzone

Vigolo-San Secondo

SECONDA CATEGORIA GIRONE A (14.30)

Pianellese-Ziano sabato (0-2, giocata ieri)

Gossolengo Pittolo-Podenzano

Libertas-Pol.BF (campo Calamari)

Rottofreno-BobbioPerino

San Lazzaro-Gropparello

Vernasca-San Corrado

Virtus Piacenza-San Giuseppe

SECONDA CATEGORIA GIRONE B (14.30)

Virtus San Lorenzo-Busseto (0-0, giocata ieri)

Cadeo-Campeginese

Club70-Levante

Corte Calcio-Fontanellatese

Fonta-Pro Villanova

Gattico-Viarolese Sissa

Virtus Calerno-Mezzani



TERZA CATEGORIA GIRONE A (14.30)

Samurai-Primogenita (2-1, giocata ieri)

Caorso-Bivio Volante

Folgore-Omi Academy

Gerbido Sipa-San Rocco

Podenzanese-Travese (sintetico Rubini)

San Polo-Fulgor Fiorenzuola

Turris-Alseno

Riposa: San Filippo Neri