Assoluti di spada, Curatolo e Bossalini qualificati per la prova nazionale

Altri due atleti del Pettorelli si sono qualificati per la prova nazionale. A Conselice (Ravenna), nella categoria Assoluti il 27 e 28 gennaio per la seconda prova di qualificazione regionale, hanno staccato il pass gli spadisti Francesco Curatolo e Andrea Bossalini. Il primo si è piazzato settimo, il secondo 25esimo, in una difficile gara con 132 atleti e che vedeva qualificati i primi 27.

“Bravissimo Curatolo – ha affermato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – che in una gara impegnativa, e dove ha battuto alcuni atleti top nella categoria, si è fermato ai piedi del podio. Molto bella anche la gara di Andrea che ha perso l’assalto diretto per entrare nei primi 16. Sfortunati, invece, Andrea Polidoro (31) e Valentino Monaco (33) che hanno sfiorato la qualificazione”. Nella spada rosa, invece, nessuna delle biancorosse in gara ha centrato l’obiettivo.

A seguire le spade biancorosse a bordo pedana, lo staff tecnico composto da Carlo Polidoro, Francesco Monaco, Albert Tena e Giuseppe Monticelli.

Curatolo e Bossalini si aggiungono Angel Fabregat e Tommaso Bonelli già qualificati per la prova nazionale di Napoli. Tra le ragazze, invece, rimane Vera Perini qualificatasi in precedenza.