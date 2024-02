Poker del Nibbiano, vola il Gotico, Pianello travolge il San Giuseppe. Tutti i risultati

La domenica di calcio in provincia ha dovuto fare i conti con il maltempo. Diverse partite rinviate per impraticabilità dei campi dalla Prima categoria alla Terza. Non mancano però le emozioni e i risultati importanti. In Eccellenza bella vittoria dell’Agazzanese e poker in trasferta per il Nibbiano&Valtidone. Finale amaro in Promozione per l’Alsenese che ha subito il gol del pareggio all’ultimo minuto. Vittoria fuori casa per Gotico e CastellanaFontana, cade il CarpanetoChero.

In Prima partita sospesa a Lugagnano, vittorie per l’Arquatese (in anticipo), JuniorDrago e PontollieseGazzola. Nel Girone A di Seconda il derby tutto piacentino tra Virus e Libertas va agli ospiti che si allontanano dalle zone calde della classifica. Pianello forza sei sul San Giuseppe. In Terza festival del gol grazie a San Polo e Turris.

ECCELLENZA, GIRONE A

Fabbrico-Real Formigine 1-1

Agazzanese-Faro Coop 2-1

Castelfranco-Rolo 2-3

Cittadella-Zola Predosa 3-0

Colorno-BrescelloPiccardo 2-1

Correggese-Fidentina 3-1

Montecchio-Pieve Nonantola 3-0

Salsomaggiore-Nibbiano&Valtidone 0-4

Terre di Castelli-Bagnolese 4-0

PROMOZIONE, GIRONE A

Carignano-Riese 2-2

Alsenese-IlCervo 1-1

Boretto-Bobbiese 1-2

Campagnola-CastellanaFontana 1-2

Felino-Sammartinese 1-4

FornovoMedesano-CarpanetoChero 2-1

Luzzara-Gotico Garibaldina 1-3

Pontenurese-Noceto 4-0

Sala Baganza-Sarmatese 0-1

PRIMA CATEGORIA

Arquatese-Sporting Fiorenzuola 1-0

Borgonovese-Vigolzone 2-1

Fidenza-SpesBorgotrebbia 1-0

Junior Drago-RiverNiviano 2-1

Lugagnanese-Sannazzarese Rinviata

PontollieseGazzola-San Secondo 0-1

Salicetese-Zibello 1-2

Vigolo-Soragna 1-1

SECONDA CATEGORIA, GIRONE A

BobbioPerino-Gropparello 1-1

GossolengoPittolo-San Corrado 4-1

Pianellese-San Giuseppe 6-3

Rottofreno-Ziano Rinviata

San Lazzaro-Podenzano 2-1

Vernasca-PolisportiaBettolaFarini 0-3

Virtus Piacenza-Libertas 0-1

SECONDA CATEGORIA, GIRONE B

Cadeo-Pro Villanova 1-0

Club70-Campeginese 1-3

Corte Calcio-Busseto 3-1

Fonta-Virtus Calerno Rinviata

Gattatico-Fontanellatese 1-2

Levante-ViaroleseSissa 2-2

Virtus San Lorenzo-Mezzani 1-1

TERZA CATEGORIA

Caorso-Travese 1-0

GerbidoSipa-Alseno Rinviata

Podenzanese-Folgore 0-1

Pol.Samurai-Omi Academy 1-2

San Filippo Neri-Fulgor Fiorenzuola 1-0

San Polo-Bivio Volante 5-2

Turris-Primogenita 6-1

San Rocco a riposo