Rigolli a Zona Calcio, appello alla città: “Serve amalgama speciale per farcela”

Il Piacenza è come un leone ferito, deve guarire ma una volta tornato in forma combatterà fino all’ultimo per tornare tra i professionisti. Per farlo serve però l’apporto di una città ancora lontana dalla squadra: a ribadirlo è il vicepresidente Eugenio Rigolli che ha chiamato in causa tutto il territorio, nessuno escluso, per inseguire un sogno.

Ai microfoni di Zona Calcio (ospiti in studio i giornalisti Giorgio Lambri, Paolo Gentilotti e Paolo Borella), Rigolli ha innanzitutto analizzato il momento della squadra che sta recuperando forze e giocatori grazie alla pausa. “Un toccasana – le sue parole – per noi che avevamo alcuni infortunati. Sento dire che da qui in poi saranno tutte finali, ma io preferisco pensare alla grande opportunità che abbiamo di poter giocare queste sfide e per questo devo ringraziare la società, i giocatori, l’amministrazione comunale e i nostri magnifici tifosi. Sensazioni? Sono comunque positive perché vogliamo arrivare in Serie C, ma servono dei valori come umiltà e attributi per fare il meglio possibile in queste ultime 12 partite. Serve però un amalgama speciale da parte di tutta la città”.

Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria