Piccoli spadisti del Pettorelli crescono: Bosi conquista il bronzo negli Under 10

Al Circolo di Scherma Pettorelli di Piacenza si stanno già formando i campioni del futuro. Andrea Bosi è salito sul terzo gradino del podio al torneo prime lame di Bergamo nella categoria under 10. A Bolzano, invece, nella prova di qualificazione Zona 1 Assoluti, Albert Tena ha superato il girone nella sciabola, fermandosi poi alla prima diretta.

“Importante l’esordio dei piccoli atleti – ha commentato Alessandro Bossalini, presidente del Pettorelli – in una gara ufficiale. La prima discesa in pedana ha portato dei risultati, ma soprattutto ha permesso di approcciare il mondo delle gare e di cominciare a fare esperienza”.

Oltre a Bosi, i biancorossi hanno visto in gara, negli Esordienti, anche Achille Romanini e Scarlet La Vecchia (per quest’ultima prova non era prevista una classifica), che si sono ben comportati aggiudicandosi diversi assalti. Gli spadisti “minions”” sono stati seguiti da Cesare Masina e Milly Polidoro, mentre Tena ha visto a bordo pedana Giuseppe Monticelli.