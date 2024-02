Gas Sales Bluenergy, contro Civitanova è uno spareggio con vista sul terzo posto

Chi vince arriva terzo e si guadagna così l’occasione di partire con una situazione migliore nella poule per lo scudetto. Si può riassumere così la sfida cruciale che attende la Gas Sales Bluenergy, impegnata domenica pomeriggio con fischio d’inizio alle 16.00 in casa della Lube Civitanova.

Sarà un vero e proprio spareggio in chiave griglia playoff, a due giornate dal termine della Regular Season: entrambe le squadre occupano la terza posizione in campionato a quota 37 punti, con Verona alle spalle che insegue a 33 e davanti Perugia lanciatissima a 47 al secondo posto. Di fronte ai biancorossi ci sarà la Lube degli ex De Cecco e Lagumdzija, formazione sempre temibile e reduce dal colpaccio esterno in Champions sul campo di Ankara, ma dal canto suo anche la Gas Sales è uscita rinfrancata dal confronto europeo vinto ai danni dei polacchi dello Jastrzebski Wegiel e andrà a Civitanova con il roster al completo.

L’unico dubbio di formazione riguarderà i centrali con il ballottaggio tra Caneschi e Alonso, per il resto confermato il sestetto della gara di mercoledì scorso e che dovrà interrompere la striscia negativa di cinque sconfitte nelle ultime sei di campionato.