I biancorossi Zlatanov e Basso vincono la Nations Winter Cup con la Nazione U17

L’Italia Under 17 dei biancorossi Manuel Zlatanov e Lorenzo Antonio Basso ha vinto il Trofeo Nations Winter Cup che si è svolto a Pordenone. In finale gli azzurrini hanno sconfitto la Germania per 2-1 (25-15, 21-25, 15-9), mentre in semifinale hanno avuto la meglio sull’Egitto per 2-0 (25-23, 25-13). A Zlatanov, capitano dell’Italia, anche il premio di Mvp.

Chiusa la prima fase della manifestazione al primo posto con tre vittorie su tre contro Croazia, Germania ed Egitto, per l’Italia è arrivata la prima sconfitta per mano dell’Austria, vincente per 2-1 (25-27, 25-19, 15-8). Nelle gare successive gli azzurrini sono tornati al successo, battendo 2-0 il Giappone e la Repubblica Ceca (sempre per 2-0), centrando il primo posto in classifica a quota 14 punti. Dopodiché sono arrivati i successi contro Egitto e Germania che sanciscono il momento d’oro del volley giovanile italiano.