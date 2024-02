Zona Calcio, Recino festeggia la doppietta e Cremonesi fissa le tappe del recupero

“Re Giorgio” è tornato. Con la sua doppietta Giorgio Recino ha regalato la vittoria sul Club Milano e rilanciato il Piacenza dopo due sconfitte consecutive. Intervenuto ieri sera a Zona Calcio, l’attaccante biancorosso è il simbolo di una squadra che ha ripreso a marciare approfittando delle due settimane di pausa che sono state veramente indispensabili. “Questi 15 giorni di stop ci sono serviti per ricaricare le pile – le parole del bomber – visto che venivamo da due ko di fila, abbiamo lavorato tanto in questo periodo e devo dire che ci siamo rifatti bene contro il Club Milano che ci aveva battuto nel girone d’andata. Abbiamo cambiato qualcosa per l’assenza di D’Agostino, ma il metodo di lavoro è rimasto lo stesso e si sono visti i risultati, anche perché non ho mai segnato tanti gol di testa e ieri ne sono arrivati addirittura due. Per quanto mi riguarda io continuo a dare il massimo nonostante l’età, devo fare i conti con il gioco a volte un po’ troppo aggressivo degli avversari però ormai ci sono abituato”. Arrivato a quota 13 gol in campionato, in questo momento non ha minimamente in mente un eventuale passaggio in una squadra di Serie C, “l’unica cosa che ho in testa è raggiungere l’obiettivo che vogliamo tutti quanti con il Piacenza”.

Dal Piace al Fiorenzuola – Ospite a Zona Calcio anche Michele Cremonesi, il difensore del Fiorenzuola è fermo ai box da alcune settimane e non lo vedremo in campo ancora per diverse gare. “Purtroppo è così – le sue amare parole – al momento dell’infortunio mi ero preoccupato più del ginocchio, ma poi mi sono reso conto che avevo subito anche una distorsione alla caviglia e ci vorrà ancora un po’ di tempo per tornare in campo. Penso che dalla sosta in poi e con il ritorno di mister Tabbiani abbiamo sicuramente cambiato marcia, adesso si vede che siamo in salute ed è un peccato aver portato a casa un solo punto nelle ultime due partite per il gioco che abbiamo espresso in campo, c’è del rammarico. Tabbiani è comunque stato bravo a darci i giusti concetti, avvantaggiato anche dal fatto che conosceva già l’ambiente e qualche giocatore, adesso abbiamo più certezze e penso che si veda anche in campo”.

Dilettanti, il San Giorgio sotto i riflettori – Nell’ultima parte del programma, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall’Eccellenza alla Terza Categoria: ospiti in studio Alessandro Maggi e Pietro Franchi, attaccanti dello Junior Drago San Giorgio.