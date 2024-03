Stasera torna Zona Calcio: ospiti Iob e il RiverNiviano, Sergio Poisetti a Zona 100

Nonostante il programma del fine settimana sia stato decimato dai rinvii a causa del maltempo che ha colpito la nostra provincia, sarà una puntata ugualmente ricca quella di questa di Zona Calcio, la trasmissione di Telelibertà condotta da Michele Rancati, in onda ogni lunedì alle 20.30.

In primo piano il Piacenza, che ieri è stato fermato sullo 0-0 dal Palazzolo: un buon punto in trasferta oppure un’occasione persa, tenendo anche conto della sconfitta del Caldiero (ex) capolista? La risposta da parte di ospiti e opinionisti in studio, dove sarà presente il difensore biancorosso Simone Iob.

Sì parlerà anche del Fiorenzuola (rinviata la gara a Vicenza, ma il resto della Serie C ha giocato) e di calcio dilettanti. Focus sulle gare di Eccellenza e Promozione (gli unici campionati che si sono disputati), ma anche sul RiverNiviano.

Al termine, torna Zona 100, la rubrica dedicata agli attaccanti piacentini che hanno segnato più di cento gol: stasera ospite Sergio Poisetti.

Appuntamento dalle 20.30 su Telelibertà (canale 76) e in streaming su www.liberta.it.